Опубликованы заявления из итоговой декларации саммита БРИКС по войне в Украине.

В декларации говорится о необходимости решения конфликта путем "переговоров и дипломатии". Также "с удовлетворением отмечаются предложения" о посредничестве по мирному урегулированию (судя по всему, имеется в виду китайско-бразильская мирная инициатива).

"Мы напоминаем о национальных позициях в отношении ситуации в Украине и вокруг нее, обозначенных на соответствующих форумах, включая СБ ООН и ГА ООН. Мы подчеркиваем, что все государства должны действовать в соответствии с целями и принципами Устава ООН во всей их полноте и взаимосвязанности. Мы с удовлетворением отмечаем соответствующие предложения о посредничестве и добрых услугах, призванные обеспечить мирное урегулирование конфликта посредством диалога и дипломатии", - говорится в сообщении.

В резолюции БРИКС также заявляется о планах создания де-факто альтернативной западной международной системы платежей и страхования.

"Мы признаем важность изучения возможности сопряжения инфраструктуры финансовых рынков стран БРИКС. Мы договорились обсудить и изучить возможность создания независимой трансграничной расчетно-депозитарной инфраструктуры BRICS Clear – инициативы, дополняющей существующую инфраструктуру финансовых рынков, а также независимого перестраховочного потенциала БРИКС, включая компанию BRICS (Re)Insurance, с участием на добровольной основе", - говорится в декларации.

Также в декларации говорится, что страны БРИКС будут содействовать "использованию национальных валют при осуществлении финансовых операций между странами БРИКС и их торговыми партнерами. Мы призываем к укреплению корреспондентских банковских сетей между странами БРИКС и обеспечению возможности расчетов в национальных валютах".

"Мы поручаем министрам финансов и управляющим центральными банками наших стран должным образом продолжить рассмотрение вопроса использования национальных валют, платежных инструментов и платформ и доложить о результатах в ходе следующего председательства", - заявляется в декларации.

Между тем появилось видео прибытия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на саммит БРИКС в Казань.

Эрдоган хочет вступления Турции, члена НАТО, в организацию, возглавляемую Россией и Китаем, пишет немецкий таблоид Bild.

Таким образом Анкара хочет заставить Запад "ревновать", потому что чувствует, что ее "избегают". И это может ухудшить отношения Анкары с НАТО, считает издание.

Глава турецкого бюро Reuters Джонатан Спайсер напоминает про подоплеку отношений Эрдогана с Путиным и противоречия с Западом.

Их отношения с президентом РФ "иногда бывают напряженными, но они оба отвергают влияние США и по-разному определяют ход военных конфликтов от Южного Кавказа до Сирии и Северной Африки".

Путин признавал, что с Эрдоганом бывает тяжело, но называет его "надежным партнером". Эрдоган говорил о "совместном понимании, взаимном доверии и уважении".

Турция высказывалась против вторжения РФ в Украину и поставляла Киеву ударные дроны.

Они поддерживали противоположные стороны в войнах в Сирии и Ливии, и были на одной стороне в конфликтах между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха.

В 2019 году Турция разозлила своих союзников по НАТО, купив российские ракеты С-400. США даже ввели санкции против оборонной промышленности Турции и отстранили от участия в программе создания истребителей F-35, где она была производителем и покупателем.

В начале 2022 года, когда цены на энергоносители взлетели до небес, Турция оказалась в уязвимом положении как импортер почти всех своих энергетических потребностей. Турецкая экономика сильно пострадала, и Россия, крупнейший поставщик газа в Турцию, разрешила Анкаре отсрочить оплату импорта газа до 2024 года. Это позволило Эрдогану стабилизировать курс лиры к выборам в 2023 году и победить на них. После этого валюта снова рекордно упала.

"В последние месяцы Турция заявила о желании присоединиться к группе БРИКС. Анкара рассматривает БРИКС как возможность для расширения экономического сотрудничества со странами-членами, а не как альтернативу западным связям и членству в НАТО. В июне посол США в Турции Джефф Флейк заявил агентству Reuters, что он надеется, что Турция не присоединится к БРИКС. А если присоединится, что такой шаг не изменит ориентации Турции на Запад", - напоминает Джонатан Спайсер.

Ранее в РФ заявили, что приветствуют китайско-бразильский мирный план, который предусматривает окончание войны по линии фронта.

Также мы писали, что тему перехода в расчетах на национальные валюты и создание альтернативной западной системы международных платежей и страхования активно продвигает РФ, против которой введены западные санкции.