Офис генерального секретара Организации объединённых наций ответил на осуждение Киева относительно того, что Антониу Гутерриш едет на саммит БРИКС в РФ, хотя перед этим проигнорировал "саммит мира" по урегулированию российско-украинского конфликта, проходивший в Швейцарии.

Позицию ООН по этому вопросу озвучил представитель генсека – Фархан Хак.

По словам чиновника, для Гуттериша важно участие в казанском саммите, поскольку страны представленного там объединения составляет почти половину населения мира.

Отвечая на критику принятия генсеком ООН приглашения президента России Владимира Путина, Хак заявил, что Гутерриш также намерен посетить Украину в подходящее время, повторив, что его предыдущие заявления относительно российско-украинского конфликта остаются в силе.

Ожидается, что в ходе саммита БРИКС Гутерриш поднимет вопросы, касающиеся не только Украины и Газы, но и свободы судоходства в Черном море.

Хан также добавил, что в ходе участия в российском саммите БРИКС генсек ООН обсудит с Путиным войну РФ в Украине, подтвердив свою позицию о необходимости урегулирования кризиса в отношениях Москвы с Киевом.

Кроме того, генсек ООН планирует провести в ходе саммита ряд двусторонних встреч с другими мировыми лидерами.

Ранее Гуттериш заявил о риске распространения войны в Украине на "другие регионы".

Напомним, в ООН ответили отказом на приглашение Украины посетить захваченный ВСУ район Курской области.

Спикер Кремля Песков назвал приглашение Киева "провокацией" и призвал ООН не отправлять своих представителей.