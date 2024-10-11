Cентябрь стал месяцем с наибольшим числом жертв в Украине среди мирного населения в 2024 году.

Об этом сообщает Мониторинговая миссия ООН на официальном сайте.

"В сентябре в Украине погибли по меньшей мере 208 мирных жителей и 1220 получили ранения, что стало месяцем с наибольшим числом жертв среди мирного населения в 2024 году, продолжая тенденцию роста числа жертв среди мирного населения, начавшуюся в июле", – говорится в новом докладе миссии.

При этом в Организации уточнили, что 46% погибших были старше 60-ти лет. За указанный период погибли девять детей и ещё 76 несовершеннолетних получили ранения.

Также отмечается, что 92% погибших мирных граждан находились на территории, контролируемой Киевом, 8% – в оккупированных россиянами регинах.

Напомним, в середине лета венгерский премьер Орбан предрёк увеличение жертв среди украинцев на фоне новых поставок оружия.

Война в Украине идёт уже 961-й день. Последние новости с ключевыми событиями 11 октября 2024 года – в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Украинские и российские военные паблики писали о контрнаступлении РФ в Курской области. Бойцы ВСУ сообщали о российской ДРГ в Селидово около Донецка. Также, по данным военных, армия РФ продвинулась к югу от Селидово вдоль железной дороги. Кроме того, россияне заявили, что вошли в село Петропавловка в районе Купянска. Украина этого не подтверждала.

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