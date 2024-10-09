Уже 40 украинских мужчин погибли, пытаясь уйти за границу нелегальным способом.

Об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

"Большинство таких случаев произошло по рекам. Фактически люди тонули, не оценив свои силы. Есть случаи, конечно, и в горах", – рассказал Демченко.

По его словам, с августа количество попыток выбраться из Украины уменьшилось. Это связано с усложнением погодных условий.

Напомним, в мае ГПСУ сообщала о 30 утопленниках в Тисе.

Также западные СМИ писали, что Украина усилила контроль берегов реки Тиса, чтобы помешать военнообязанным бежать за границу.

Война в Украине идет уже 959-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 9 октября 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Паблик Deep State сообщал, что россияне за сутки захватили два села - Желанное Первое в Донецкой области и Стельмаховку в Луганской. К востоку от Курахово российские войска продвинулись в Максимильяновке, за которую с недавних пор идут бои. Минобороны РФ заявило о захвате поселка Золотая Нива, что между Угледаром и Великой Новоселкой. Украина этого не подтверждала.

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