Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил Владимиру Зеленскому, что дальнобойные британские ракеты не помогут Украине победить.

Об этом сообщает газета The Daily Telegraph по итогам встречи президента Украины и премьера Британии.

"Стармер сказал Зеленскому: Storm Shadow не выиграет вам войну", — гласит заголовок издания.

Лондон в очередной раз заявил, что не разрешит Киеву бить своими дальнобойными ракетами Storm Shadow по территории РФ.

The Daily Telegraph цитирует заявление представителей британского правительства, согласно которому сами по себе удары Storm Shadow по РФ не позволят Украине выиграть войну.

"Ни одна война никогда не была выиграна с помощью одного оружия, и в частности в отношении Storm Shadow позиция правительства Великобритании по использованию ракет большой дальности не изменилась", — заявили на Даунинг-стрит, сообщает издание.

Почему Зеленский сделал одним из центральных пунктов своего "плана победы" разрешение на дальнобойные удары по РФ, мы анализировали в отдельном материале.

Напомним, Зеленский встретился с премьером Британии Стармером и представил ему свой план победы.

Война в Украине идет уже 961-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 11 октября 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Украинские и российские военные паблики писали о продвижении россиян в Курской области. Бойцы ВСУ сообщали о российской ДРГ в Селидово Донецкой области. Также, по данным военных, армия РФ продвинулась к югу от Селидово вдоль железной дороги. Кроме того, россияне заявляли, что вошли в село Петропавловка в районе Купянска. Украина этого не подтверждала.

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