Главнокомандующий американской армии в Европе Кристофер Каволи передал Конгрессу США список оружия, которое есть у Вашингтона, но ещё не было передано Украине, хотя могло бы ей помочь.

Об этом пишет CNN со ссылкой на источники.

По данным телеканала, в перечень вошли дальнобойные ракеты JASSM для самолетов F-16, способные поражать цели на расстоянии до 370 км, и сеть обмена данными Link 16, которая обеспечивает бесперебойную связь между боевыми системами и особенно полезна для командования и управления противовоздушной и противоракетной обороной.

Список был представлен Конгрессу в начале прошлого месяца. Он вошел в секретный отчет о стратегии администрации Джо Байдена по Украине.

В списке Каволи нет объяснения, почему США в итоге не предоставили эти системы. Источник издания сказал, что JASSM бесполезны для Украины, если она не достигнет превосходства в воздухе, а Link 16 Штаты не хотят давать, опасаясь, что натовская технология попадет в руки россиян.

Напомним, в Верховной Раде не исключают, что Запад разрешит Украине бить вглубь России после выборов президента США.

Ранее словацкий премьер Роберт Фицо предложил ударить ракетой по Брюсселю в ответ на призывы разрешить Украине дальнобойные удары по РФ.