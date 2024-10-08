Запад может в скором времени позволить Украине бить вглубь России, но анонс отсрочат до завершения выборов президента в США.

Такое мнение высказал заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев.

"Я допускаю, что решение может быть там принято, но не анонсировано для того, чтобы не готовить Российскую Федерацию к каким-то изменениям на поле боя. Или это решение может быть принято и отсрочено до окончания выборов в Соединенных Штатах", – считает он.

Напомним, газета The New York Times писала, что разведка США пришла к выводу о том, что разрешение Украине использовать западные ракеты по целям в глубине РФ может спровоцировать "жесткий ответ" России, но "не изменит принципиально ход войны".

Также мы писали, что решение о дальнобое будет ещё обсуждаться на посвященной Украине встрече в Германии 12 октября, куда должен был приехать Джо Байден, однако сегодня в Белом доме сообщили, что президент США отменил свою поездку из надвигающегося на Штаты мощного урагана.

Мы разбирались в отдельном материале, почему президент США Джо Байден не дает разрешения на удары по РФ.