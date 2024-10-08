Президент США Джо Байден отложил свою поездку в Германию на посвященную Украине встречу из-за мощного урагана "Мильтон", который надвигается на Штаты.

Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

"Учитывая прогнозируемую траекторию и мощность урагана "Мильтон", президент Байден откладывает свою предстоящую поездку в Германию и Анголу, чтобы наблюдать за подготовкой к урагану и реагированию на него в дополнение к текущим мерам реагирования на последствия урагана "Хелен" на юго-востоке страны", - говорится в сообщении.

12 октября должна состояться встреча в формате "Рамштайн" при участии ведущих мировых лидеров и президента Украины Владимира Зеленского, где собирался присутствовать и Байден.

Ранее западные СМИ писали, что в Германии готовят встречу президента США Джо Байдена, канцлера ФРГ Олафа Шольца, президента Франции Эмманюэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера, которая будет посвящена поддержке Украины.

Напомним, на днях Зеленский отправил в Вашингтон начальника Генерального штаба Анатолия Баргилевича и вице-премьера Ольгу Стефанишину обсудить "план победы" Украины перед заседанием "Рамштайна".