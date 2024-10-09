Украина "движется к отмене" запрета на экспорт оружия, чтобы заработать на продаже дронов и масштабировать их производство.

Об этом пишет газета Financial Times.

Глава экономического подкомитета Александр Мариковский говорит, что это может принести до 20 млрд долларов дохода - "это как раз те деньги, которых нам не хватает".

Компаниям хотят разрешить экспортировать излишки своей продукции.

ВСУ "испытывают колоссальный дефицит беспилотников", заявил Дмитрий Хасапов, глава компании "Укрспецсистемы", одного из крупнейших производителей беспилотников. По оценке экспертов, преимущество РФ - в 5–10 раз.

Хасапов говорит, что они не получают достаточно государственных контрактов для своих производственных мощностей, потому что "у государства нет средств, чтобы купить это". Чтобы обойти ограничение на экспорт и найти дополнительные доходы, некоторые компании вывозят производство за границу. Это приводит к "утечке мозгов" и сокращению налоговых поступлений.

Замкомандира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин раскритиковал идею экспорта дронов.

"Украинской армии критически не хватает дронов! Все подразделения постоянно самостоятельно ищут возможности, чтобы обеспечить себя дронами. Большая часть потребностей ложится на плечи волонтеров, общин и бизнеса, поставляющих в боевые подразделения дроны. Как государство мы не вышли даже и на половину от того, что нужно сегодня на фронте. Какой может быть экспорт в таких условиях?" - написал Жорин в своем телеграм-канале.

Он считает, что это может быть связано с желанием заработать.

Ранее эксперт предупредил об опасности для украинских разведывательных беспилотников.

Также мы писали, что украинские дроны имеют невысокую эффективность на поле боя.