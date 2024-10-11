Западные дипломаты в Киеве "почувствовали", что президент Владимир Зеленский стал более открытым для начала переговоров с Россией. Об этом говорится в статье The Washington Post.

Издание напоминает, что Зеленский заявил о возможности позвать Россию на следующий мирный саммит.

В то же время газета указывает, что президент Украины настаивает на необходимости завершить войну на его условиях, "хотя за последний год его позиция ослабла, поскольку Россия завоевала значительные территории на Донбассе и вряд ли отдаст их". Аналитики прогнозируют новые потери на фронте в ближайшие месяцы.

Одновременно курская операция ВСУ "застопорилась" и не привела к отводу войск с РФ с фронта, как надеялся Киев.

И прохладная реакция некоторых чиновников, ознакомленных с планом победы Зеленского, свидетельствует о том, что Киев может не получить того козыря, на который рассчитывал.

Глава американского генштаба Чарльз Браун заявил журналистам, что этот план излагает некоторые вещи, о которых украинские чиновники "уже просили", и американские чиновники пересматривают план на предмет того, "что на самом деле возможно".

"Нам придётся сесть с украинцами и обсудить, что вы на самом деле можете сделать, в сравнении с тем, что у вас есть в этом списке", - сказал Браун.

Также он признал, что между союзниками по НАТО существуют разногласия относительно принятия Украины в Альянс (это первый пункт "плана победы" Зеленского - Ред.).

В то же время, в Офисе президента снова дали понять, что не согласны на окончание войны по линии фронта.

"У нас сегодня есть все инструменты, чтобы заставить Россию проиграть. Истощение РФ уже очевидно", - заявил советник главы ОП Михаил Подоляк немецкому изданию Die Welt.

Он также заявил, что "РФ не добивается значительных успехов на фронте".

"Я не понимаю этих пессимистических текстов в разных газетах, разносящих о Донецкой области", - сказал Подоляк.

По его мнению, если бы Украине дали разрешение на дальнобойные удары по территории РФ, "то ход войны ускорился бы в десять раз". Он уверен, что такое разрешение будет дано.

Отметим, в США неоднократно заявляли, что "дальнобой" существенно на ход войны не повлияет. При этом Белый дом опасается, что это может спровоцировать прямой конфликт РФ и НАТО.

Напомним, в последнее время в западной прессе все чаще пишут, что Зеленский готов на завершение войны по линии фронта в обмен на НАТО. Украина же это отрицает и настаивает на безальтернативности формулы мира Зеленского с выходом на границы.