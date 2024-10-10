В Офисе президента отрицают, что президент Владимир Зеленский готов к заморозке войны по линии фронта в обмен на гарантии безопасности, как написала итальянская Corriere Della Sera.

Об этом заявил советник президента по коммуникации Дмитрий Литвин, сообщает Интерфакс-Украина.

Он сообщил, что Офис готов только на реализацию формулы мира Зеленского, которая подразумевает вывод войск РФ за границы.

"Это неправда. У нас есть формула мира, там абсолютно четко указано, как Украина видит справедливый мир, и именно на такой основе продолжаются переговоры с партнерами по усилению позиций Украины. План победы, который на днях будет представлен Британии, Франции, Италии и Германии, является инструментом, чтобы подтолкнуть ситуацию к реализации формулы мира, – заявил Литвин.

Также советник главы Офиса Михаил Подоляк отрицает готовность Зеленского к миру по формуле "территории в обмен на гарантии безопасности" или по другому "разменному формату".

Он пишет, что "без проигрыша России не существует никаких действенных гарантий безопасности и никто не согласится их выдать", потому что "и сегодня слишком много сдерживающих факторов, чтобы просто обеспечить надлежащую ресурсную поддержку Украины".

В частности, он заявляет, что Западу "не хватает политической воли" для разрешения Украине дальнобойных ударов по РФ. Поэтому в "сдерживающие гарантии безопасности" он не верит.

Напомним, первым пунктом плана победы Зеленского стоит приглашение в НАТО.

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