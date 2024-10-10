В европейской прессе идут противоречивые сигналы о том, готова ли Украина к остановке войны по линии фронта.

Итальянская газета Corriere Della Sera пишет, что такая готовность у президента Украины Владимира Зеленского есть - в обмен на "некоторые западные обязательства".

Издание анализирует текущий визит украинского президента в Европу, где он посетит ключевые столицы - Берлин, Париж и Рим. И пишет, что украинский президент "готов к прекращению огня вдоль текущей линии - без признания новой официальной границы".

Взамен он требует гарантий безопасности от США по образцу Японии, Южной Кореи и Филиппин. А европейцев он хочет убедить "дать заверения в быстром вступлении в Европейский Союз".

При этом испанская газета El Mundo пишет противоположное - что Зеленский не намерен отступать от своей "формулы мира", которая подразумевает полный вывод российских войск на границы 1991 года.

Во время визита в Хорватию "Зеленский и другие украинские лидеры категорически повторили, что они не примут другой мирный план". Украинский президент уточнил, что его "план победы" имеет целью "заставить Россию сесть за переговоры на киевских условиях", пишет El Mundo.

Для этого "Зеленский просит в своем плане, среди прочего, немедленного приглашения вступить в НАТО и большого количества оружия" (напомним, итальянская газета выше писала о другом формате - не вступление в НАТО, а лишь аналогичные гарантии от США).

Напомним, накануне Зеленский заявил, что первым пунктом "плана победы" станет приглашение Украины в НАТО.

Мы разбирались в отдельном материале, насколько реально приглашение Украины в НАТО.