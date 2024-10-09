Посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что Украина планирует провести ещё один мирный саммит, причем с участием России. Его хотят организовать до конца года.

Об этом сообщает агентство Reuters.

В ноябре, как ранее сообщили в Офисе президента, это сделать уже не успеют. То есть Киев нацеливается на декабрь.

При этом Боднар исключил возможность прямых двусторонних переговоров Киева и Москвы на мероприятии.

"Мы не говорим здесь о формате, в котором Украина и Россия сидят друг напротив друга и Украина прислушивается к требованиям России. Международное сообщество вместе с Украиной сядет и составит список шагов, которые можно предпринять для справедливого мира в Украине, и они обсудят, какие требования предъявить России на основе этого списка. Это не будет прямая двусторонняя встреча. Скорее всего, она пройдет в формате, в котором также будут участвовать третьи стороны, и (переговоры) будут вестись через третьих лиц. Мы надеемся провести этот саммит до конца года", — заявил Боднар на брифинге в Анкаре.

По его словам, Турция будет важным посредником в переговорном процессе.

Ранее президент Турции рассказал, каким он видит окончание войны в Украине.

Между тем в России говорили, что не намерены участвовать в мирном саммите, инициируемом Киевом.