Президент Украины Владимир Зеленский, возможно, "готовится принять более гибкий подход", чтобы положить конец войне.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой чиновников, близких к НАТО.

"Украинские чиновники готовы признать, что должен начаться эндшпиль", - сообщает агентство.

Обсудить это должны были на встрече в формате "Рамштайн", но Байден в последний момент отменил визит в Германию. Издание напоминает, что "план победы" Зеленского, который там должен был обсуждаться, получил "прохладный прием" в США накануне.

При этом на Западе попросили у Зеленского написать "дорожную карту", что нужно Украине на 2025 год. Но давление союзников на Киев усилилось и по поводу "более конкретного плана, который учитывает, как может закончиться война".

"Противостояние на поле боя, напряженные бюджеты на Западе и, прежде всего, результаты президентских выборов в США в ноябре объединили усилия, чтобы побудить союзников более внимательно рассмотреть возможность урегулирования конфликта путем переговоров", - говорится в статье.

При этом один из центральных элементов любых будущих переговоров - членство Украины в НАТО - "разделяет союзников Украины".

"По словам чиновников, Байден подвергается давлению с целью направить Киеву явное приглашение присоединиться к Альянсу. И хотя маловероятно, что президент США сделает это, такое предложение рассматривается как потенциальная возможность для любых переговоров с участием Кремля", - пишет Bloomberg.

Как альтернатива рассматриваются и "надежные двусторонние гарантии безопасности, особенно с США, которые будут фактически означать членство Украины".

При этом собеседник заявил изданию, что Россия рассматривает членство в НАТО как невозможный вариант, поэтому "неясно, какая формула сможет усадить все стороны за стол переговоров".

При этом, по словам чиновника, знакомого с дискуссиями в НАТО, "все, что не является полным членством, поставит Украину в невыгодное положение, когда дело дойдет до переговоров о прекращении огня".

Напомним, газета Financial Times писала, что в Вашингтоне и Киеве меняют цели и склоняются к заморозке боевых действий по линии фронта.

Мы анализировали в отдельном материале, насколько реально закончить войну по линии фронта и принять оставшуюся территорию Украины в НАТО.