Американский канал Fox News называет план победы президента Украины Владимира Зеленского "проигрышной авантюрой".

Автор статьи, Ребекка Коффлер, приводит 5 причин, почему она так считает:

1. "В плане отсутствует реалистичное определение победы и жизнеспособная стратегия её достижения. План Зеленского представляет собой не более чем старую просьбу, которую он использует уже более двух лет. То, что выдаётся за новый "конкретный" план, не содержит чёткого пути к победе в войне. Более того, определение победы над Россией у Зеленского остаётся лишь мечтами. Членство Украины в НАТО, которую Россия рассматривает как часть своего стратегического периметра безопасности, давно является красной линией Москвы. Это путинская версия доктрины Монро. Чтобы её реализовать, Путин начал эту войну. Поэтому, хотя стремлениям Зеленского можно посочувствовать, в настоящее время они недостижимы".

2. "План Зеленского игнорирует реальность на земле. Россия постепенно, но уверенно продвигается на поле боя". Украина подвергается ракетным атакам, которые уничтожают её энергетику. "Изменение текущей ситуации - монументальная задача, которую Украина не в состоянии выполнить". Дальнобойные удары по РФ этого не изменят.

3. У России больше людей и оружия. Даже Штатам было бы трудно её победить. Президент Джо Байден ограничивает возможности Украины, считая реальным российский ядерный ответ.

4. Население России в три раза больше, что позволяет Путину вести войну на истощение "до последнего украинца".

5. Россия превосходит Украину в военной экономике, что позволяет ей дольше вести войну.

В конце Коффлер хвалит кандидата в президенты США Дональда Трампа за его стратегию по Украине.

Ранее Politico опубликовало свою оценку, что Зеленский получит от союзников желаемое по "плану победы".