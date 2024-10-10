В четверг, 10 октября, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Лондон и встретился с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Президент посетил Стармера во второй раз с момента вступления британского премьера в должность в июле.

Зеленский сообщает, что представил свой план победы британскому премьеру в Лондоне.

"Договорились обработать его вместе с союзниками", - пишет президент.

Зеленский заявил Стармеру, что для Украины "важно получить приглашение в НАТО".

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщает, что также состоялась трехстороння встреча с его участием.

Он рассказал журналистам, что имел прекрасный разговор с президентом Зеленским и премьер-министром Стармером, но в вопросе дальнобойных ударов западным оружием по военным объектам в глубине территории России позиция не изменилась.

"Конечно, мы говорили об этом: в Киеве на прошлой неделе, говорили об этом и сегодня, но конечное решение зависит от каждого конкретного союзника", – сказал Рютте.

Напомним, президент США Джо Байден отложил свою поездку в Германию на посвященную Украине встречу из-за мощного урагана "Мильтон", который надвигается на Штаты.

Ранее западные СМИ писали, что в Германии готовят встречу президента США Джо Байдена, канцлера ФРГ Олафа Шольца, президента Франции Эмманюэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера, которая будет посвящена поддержке Украины.