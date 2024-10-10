Владимир Зеленский отправляется на переговоры с британцем Киром Стармером после отмены встречи с Джо Байденом, пишет Politico.

Издание отмечает, что Владимир Зеленский отправится в Великобританию для переговоров с новым премьер-министром Великобритании Стармером, поскольку Украина продолжает добиваться от союзников большей военной поддержки в борьбе с Россией.

Украинский президент посетит Стармера во второй раз с момента вступления британского премьера в должность в июле.

Визит состоится в тот момент, когда западные державы раздумывают над тем, удовлетворить ли просьбу Украины об обстреле России из дальнобойного оружия, и сразу после того, как был отложен ключевой саммит, на котором Украина должна была представить "план победы".

Зеленский также встретится с лидерами Франции, Германии и Италии в тот же 24-часовой период, сообщили в его офисе.

Официальный представитель Стармера заявил накануне, что премьер-министр "вновь заявит о безоговорочной поддержке Украины со стороны Великобритании перед лицом продолжающейся российской агрессии".

Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте также встретится со Стармером и Зеленским в Лондоне, подтвердила Даунинг-стрит.

Это первая международная поездка Рютте, который на прошлой неделе подчеркнул, что право Киева на самооборону "не заканчивается на границе".

Ранее сообщалось, что в США уже получили "план победы" Владимира Зеленского.