Государственный секретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен вслед за президентом Джо Байденом отменил свою поездку в Германию на встречу в формате "Рамштайн".

Об этом сообщил представитель Государственного департамента Америки Мэтью Миллер в ходе краткого интервью прессе.

"Сегодня утром Белый дом объявил, что с учётом прогнозируемой траектории, а также мощности урагана "Милтон", президент Байден откладывает запланированную поездку в Германию и Анголу", – проинформировал Миллер.

Напомним, Блинкен вместе с Байденом должен был встретиться с лидерами других стран и принять участие в заседании группы по военной помощи Украине.

"Однако, учитывая, что этот визит (Байдена - Ред.) был отложен, он (Блинкен - Ред.) вернётся из Лаоса в Вашингтон", – сообщил представитель Госдепа.

Ранее в Washington Post писали, что "план победы" Зеленского "не вызвал резонанса в Вашингтоне.

Напомним, после возвращения из США Владимир Зеленский рассказал о подготовке к встрече в формате "Рамштайн", где Украина и союзники должны будут определиться в "отношении общих шагов для усиления давления на Россию".