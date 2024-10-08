Хорватия не допустит отправки своих солдат в Украину.

Такое заявление сделал президент страны Зоран Миланович, сообщает агентство "Танюг".

Миланович подчеркнул, что не подпишет документ, дающий такое разрешение.

"Любое вмешательство НАТО в конфликт между Украиной и Россией, то есть отправка и развёртывание солдат для обучения украинцев, - это военная активность. Это моя позиция. Я однозначно против этого", – сказал он.

Миланович считает, что война в Украине с первого дня пошла в катастрофическом направлении, в чем, по его словам, виноваты все.

2Война с первого дня пошла в нежелательном и катастрофическом для Украины направлении. Полмиллиона человек были убиты и искалечены, и что теперь нужно? Чтобы еще 50 тысяч были убиты или покалечены? Достаточно ли этого, чтобы удовлетворить чьи-либо аппетиты? Вашингтона, Москвы, этого достаточно? – спросил Миланович, имея в виду последнее мероприятие НАТО по оказанию помощи и обучению в сфере безопасности для Украины (NSATU), которое, как он уже говорил ранее, означает начало войны.

"Все мы – и я чувствую ответственность – поставили Украину в катастрофическое положение. Страна разрушена, и это должно остановиться как можно скорее", – заявил Миланович.

Ранее президент Хорватии заявил, что армия его страны не будет участвовать в мероприятиях НАТО по обеспечению безопасности и подготовке Украины.

Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.