Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что аннексированный полуостров Крым "никогда больше не будет Украиной". В МИД Украины уже отреагировали на его слова, назвав такие заявления неприемлемыми.

Слова Милановича приводит RTS.

"Русские, так как они циники, сошлются на аннексию Косово, которую я лично поддерживаю, ведь международное сообщество и мы отняли его у Сербии. Косово отнято у Сербии, и мы его признали и поддерживаем. Но когда это сделаете один раз без воли государства, которому принадлежало Косово, то есть, Сербии, до того – Югославии, было лишь вопросом времени, когда русские или кто-то еще сделают то же самое. Ясно, что Крым никогда больше не будет частью Украины. Это настолько ясно, что это говорят и ведущие немецкие генералы, и говорили так еще до войны", - заявил Миланович.

Журналисты напомнили президенту его слова до войны, что Россия никогда не нападет на Украину, потому что у нее не хватает солдат.

"Не хватает. Это было плохое решение России, потому что они думали, что правительство (в Украине - Ред.) развалится. Мы все глубже и глубже погружаемся в конфликт со сверхдержавой. Знаете, что будет, как они начнут проигрывать войну? Они используют ядерное оружие. Мы вступаем в войну со сверхдержавой", - заявил Миланович.

Спикер украинского МИДа Олег Николенко заявил, что такие высказывания неприемлемы, ведь подвергают сомнению территориальную целостность Украины.

"Интересно, смог бы Зоран Миланович стать президентом своей страны с такой риторикой в 1990-х годах, когда Хорватия боролась за сохранение своей государственности? Согласились бы его избиратели закрыть глаза на оккупацию части территории страны? Сомневаюсь. Напомню, что из-за внешней агрессии Хорватия могла потерять треть своих земель. Однако благодаря героической борьбе хорваты смогли защитить независимость своего государства", - заявил Николенко.

Он назвал подобные заявления неприемлемыми, поскольку они ставят под сомнение территориальную целостность Украины.

Также Николенко выразил благодарность правительству и народу Хорватии за поддержку Украины в войне с РФ.

Ранее мы писали, когда Зеленский собирается отдохнуть в Крыму.

Также сообщалось, что в Пентагоне заявили, что США поддержат операцию Украины в Крыму.