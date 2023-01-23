В Конгрессе США призвали поставить Украине дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по Крыму
Глава комитета по международным отношениям Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол призвал передать Украине для ударов по Крыму баллистические ракеты, которые просил Зеленский.
Об этом Маккол заявил в интервью ABC.
"Украине нужны ATACMS дальнего радиуса для ударов по Крыму", - сказал республиканец.
Ракеты ATACMS дальнего радиуса действия могут бить до 300 километров.
Ранее западные СМИ писали, что США готовы помочь Украине нацелиться на Крым и наносить удары по полуострову, даже если такой шаг увеличивает риск эскалации. Об этом пишет The New York Times.
Издание пишет, что администрация Байдена пришла к выводу, что, если ВСУ смогут показать России, что её контроль над Крымом может оказаться под угрозой, это укрепит позицию Украины на любых будущих переговорах.
В тоже время, отметим, что до сих пор Белый дом оказывался давать Украине ракеты дальнего радиуса действия.