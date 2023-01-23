Глава комитета по международным отношениям Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол призвал передать Украине для ударов по Крыму баллистические ракеты, которые просил Зеленский.

Об этом Маккол заявил в интервью ABC.

"Украине нужны ATACMS дальнего радиуса для ударов по Крыму", - сказал республиканец.

Ракеты ATACMS дальнего радиуса действия могут бить до 300 километров.

Ранее западные СМИ писали, что США готовы помочь Украине нацелиться на Крым и наносить удары по полуострову, даже если такой шаг увеличивает риск эскалации. Об этом пишет The New York Times.

Издание пишет, что администрация Байдена пришла к выводу, что, если ВСУ смогут показать России, что её контроль над Крымом может оказаться под угрозой, это укрепит позицию Украины на любых будущих переговорах.

В тоже время, отметим, что до сих пор Белый дом оказывался давать Украине ракеты дальнего радиуса действия.