Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук направил Конгрессу США письмо, где потребовал предоставить Украине дальнобойные ракеты ATACMS.

Об этом пишет издание Foreign Policy.

"Украина хочет, чтобы администрация Байдена избавилась от своей сдержанности и предоставила тактические ракетные системы ATACMS, которые могли бы поражать российские цели на расстоянии 200 миль (300 километров - Ред.)", - говорится в публикации.

Также Стефанчук призвал начать поставки в Украину истребителей F-15 и F-16 для создания "бесполетной зоны" и призвал уделить "особое внимание" передаче систем зенитно-ракетных комплексов NASAMS.

Это письмо Стефанчук направил в понедельник, 10 октября, пишет издание - то есть в день массированной ракетной атаки.

Отметим, что на данный момент официальная позиция США - не передавать Украине дальнобойных средств поражения, о чем недавно снова заявили в Пентагоне. Также Россия официально заявила, что это будет "красной линией".

Ракеты ATACMS позволят ВСУ наносить удары по Крыму, а также вглубь российской территории. Однако это может привести к прямому конфликту россиян с американцами, если удары будут наноситься их оружием. Поэтому поставки дальнобойных ракет воспринимается некоторыми на Запада как очень опасная степень эскалации.

При этом в последнее время в западных СМИ стали чаще появляться материалы, где говорится, что Украина требует передачи дальнобойных ракет и снятия запрета. Параллельно все чаще на Западе звучат заявления о возрастании риска ядерной войны и призывы в связи с этим немедленно начать мирные переговоры с Россией.

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