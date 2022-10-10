Глава штаба обороны Днепра Геннадий Корбан призывает "немедленно добиться" от западных партнеров согласия и поставок вооружения, которое позволит Украине нанести ответные удары по критической инфраструктуре российских городов, таких как Курск, Воронеж, Белгород, Таганрог и Москва.

Об этом он пишет в телеграм.

"Хватит миндальничать и строить из себя жертву на весь мир. Только тактика сдержек и противовесов может остановить террористические планы Путина! Враг должен четко осознавать, что у нас есть чем ответить, а не безнаказанно лупить по нам! Око за око, зуб за зуб!", - заявил Корбан.

По данным СМИ, недавно Украина в очередной раз попросила США передать дальнобойные ракеты ATACMS и пообещала согласовывать каждую цель.

Однако в Конгрессе США не спешат передавать Украине дальнобойные ракеты ATACMS.

Напомним, сегодня РФ массированно атаковала всю Украину, повредив важную энергетическую инфраструктуру.

Война в Украине идет уже 229-й день. "Страна" следит за главными новостями 10 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 228-го дня войны с РФ. На фронте произошло почти сорок боевых столкновений. Наиболее напряженная обстановка наблюдалась на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Идет постепенное продвижение ВСУ к городу Сватово в Луганской области, захваченному россиянами еще весной.

Вчера армия вновь нанесла ракетный удар по Запорожью. Было известно о 17 погибших. Разрушен целый подъезд многоэтажного дома.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, кто и зачем взорвал Крымский мост.