Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пишет о характере повреждений после массированной атаки РФ по всей Украине 10 октября.

"Российские террористы сегодня массово обстреливают украинские города. Под ударами гражданская и критическая инфраструктура.

Одними из первых целей стали детская площадка, музеи и учебные заведения. К сожалению, погибли люди.

По состоянию на 11:00 повреждено 11 важных инфраструктурных объектов в 8 регионах и Киеве. Сейчас часть областей обесточена. Нужно быть готовым к временным перебоям со светом, водоснабжением, связью.

Главная цель этих военных преступников посеять панику, испугать, оставить украинцев без света и тепла. Все службы работают на местах, мы оперативно восстанавливаем нашу инфраструктуру. Сделаем все, чтобы как можно быстрее восстановить все объекты.

Спасибо нашим спасателям и медикам, которые сейчас в эпицентрах обстрелов спасают жизнь людей. Спасибо нашим энергетикам, которые под обстрелами возобновляют питание городов.

Держим строй! Нашим защитникам и системе ПВО удалось сбить более 40 ракет из 70. Мы знали, с кем имеем дело и потому так важно обеспечить нашу победу. Оставайтесь в укрытиях. Слава Украине!", - написал Шмыгаль.

Как писала "Страна", в Ивано-Франковской области зафиксировали удары по объектам критической инфраструктуры.

Также "Страна" писала, что в Хмельницком после удара по инфраструктуре пропали свет и вода, больницы питаются от генераторов.

В Житомирской области РФ тоже ударила по энергетической инфраструктуре.

Тем временем война в Украине идет уже 229-й день. "Страна" следит за главными новостями 10 октября в обновляемом онлайне.

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