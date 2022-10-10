Зеленский опубликовал видео последствий обстрела Киева
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео последствий обстрела Киева 10 октября. На кадрах видны следы попадания ракет, дым от пожаров.
Напомним, что утром 10 октября в Киеве прогремело несколько взрывов. Предварительно сообщают о нескольких местах прилетов в центре города, в Шевченковском и Соломенском районе.
Киевлян призывают оставаться в укрытиях, пока продолжается воздушная тревога.
В Киевской области работает ПВО.
Взрывы в центре Киева попали в прямой эфир ВВС и прервали его.
Война в Украине идет уже 229-й день. "Страна" следит за главными новостями 10 октября в обновляемом онлайне.
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