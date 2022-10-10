Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео последствий обстрела Киева 10 октября. На кадрах видны следы попадания ракет, дым от пожаров.

Напомним, что утром 10 октября в Киеве прогремело несколько взрывов. Предварительно сообщают о нескольких местах прилетов в центре города, в Шевченковском и Соломенском районе.

Киевлян призывают оставаться в укрытиях, пока продолжается воздушная тревога.

В Киевской области работает ПВО.

Взрывы в центре Киева попали в прямой эфир ВВС и прервали его.

Война в Украине идет уже 229-й день. "Страна" следит за главными новостями 10 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 228-го дня войны с РФ. На фронте произошло почти сорок боевых столкновений. Наиболее напряженная обстановка наблюдалась на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Идет постепенное продвижение ВСУ к городу Сватово в Луганской области, захваченному россиянами еще весной.

Вчера армия вновь нанесла ракетный удар по Запорожью. Было известно о 17 погибших. Разрушен целый подъезд многоэтажного дома.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, кто и зачем взорвал Крымский мост.