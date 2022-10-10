Подробности ракетного удара по центру Киева
В понедельник, 10 октября, советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что одна из ракет РФ ударила в районе памятника Грушевскому на улице Владимирской в Киеве.
Также Антон Геращенко сообщил, что во время ракетной атаки по Киеву есть попадание в автомобиль.
На видео, которое он опубликовал в своем телеграм-канале, видна обстановка на месте прилета.
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