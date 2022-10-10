В понедельник, 10 октября, советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что одна из ракет РФ ударила в районе памятника Грушевскому на улице Владимирской в Киеве.

Также Антон Геращенко сообщил, что во время ракетной атаки по Киеву есть попадание в автомобиль.

На видео, которое он опубликовал в своем телеграм-канале, видна обстановка на месте прилета.

Нардеп Алексей Гончаренко заявил о погибшем. Официально эта информация пока не подтверждена.

Ранее Виталий Кличко подтвердил прилеты в Шевченковском районе города утром 10 октября.

Война в Украине идет уже 229-й день. "Страна" следит за главными новостями 10 октября в обновляемом онлайне.

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