В результате утреннего ракетного удара по Запорожью один человек погиб, еще 5 - ранены
В результате утреннего обстрела Запорожья погиб один человек, еще пять - пострадали.
Об этом сообщает секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев.
По его словам, среди пострадавших - один ребенок, у которого есть порезы от обломков стекла.
Поисково-спасательные работы продолжаются.
Напомним, утренний ракетный удар вновь уничтожил целый подъезд в жилом доме.
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