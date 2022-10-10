В результате утреннего обстрела Запорожья погиб один человек, еще пять - пострадали.

Об этом сообщает секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев.

По его словам, среди пострадавших - один ребенок, у которого есть порезы от обломков стекла.

Поисково-спасательные работы продолжаются.

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