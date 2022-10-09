В ночь на 9 октября россияне нанесли массированный ракетный удар по Запорожью.

Об этом сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев в своем телеграм-канале.

В результате попадания ракет по жилым домам погибли 17 человек. В одном из домов разрушен целый подъезд с первого по восьмой этаж.

Также уничтожено пять частных домов, более 40 пострадали.

"Также известно, что спасатели уже разрешили коммунальным службам на ликвидацию последствий прилетов. Коммунальщики начинают работать", - написал Куртев.

К 9:00 появились уточненные данные о последствиях ракетных ударов по городу.

Губернатор Александр Старух опроверг информацию о 17 погибших, которую озвучил Куртев. По данным Старуха, погибли 12 человек. 49 человек, в том числе шестеро детей, находятся в больницах.

Всего по Запорожью этой ночью было выпущено 12 ракет. Кроме жилых домов (задело около 50 строений) пострадали объекты инфраструктуры.

Губернатор также опубликовал фото наиболее пострадавшей от удара девятиэтажки с уничтоженным подъездом.

Напомним, вчера в Запорожье изъяли еще одно тело из-под завалов многоэтажки в центре города, которая подверглась обстрелу 6 октября. Общее количество погибших при ударе 6 октября уже увеличилось до 19 человек.

Кроме того, число жертв обстрела гуманитарной колонны в Запорожской области, случившегося 30 сентября, также выросло - до 32 человек.

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