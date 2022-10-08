Мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что в Васильевке под Запорожьем на российском блокпосту в очереди на эвакуацию стоят около 6 000 автомобилей с людьми. Оккупанты заявили о "выходных" и не выпускают машины.

Об этом мэр сообщил в эфире национального телемарафона.

"В Васильевке - это единственный город, который объединял ВОТ с территорией подконтрольной Украине, на утро было 6000 авто. Они пропустили около 100 авто до последнего блокпоста, так называемой "тарелки", но там их развернули и сказали, что суббота и воскресенье - выходные", - сказал Федоров.

По словам мэра Мелитополя, заблокированные российскими военными люди живут в машинах уже 10 дней.

Напомним, в Васильевке Запорожской области оккупанты строят "границу" со всеми своими "правилами", в результате чего не пускают мужчин призывного возраста".

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