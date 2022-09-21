Мэр Мелитополя Иван Федоров призвал всех мужчин с захваченных Россией территорий немедленно уезжать оттуда, потому иначе, после объявления об аннексии этих территорий РФ, они будут мобилизованы в российскую армию.

Об этом Федоров написал в Telegram.

Относительно того, будет ли распространяться мобилизация на захваченные территории после 24 февраля, Россия официально ничего не говорила.

Напомним, назначенный россиянами "глава" Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в регионе будут сформированы "подразделения" из местных жителей в поддержку российской армии. Но сказал, что они будут формироваться на добровольной основе.

Ранее мы писали, что, по словам мэра Мелитополя Ивана Федорова, в городе среди оккупантов и коллаборантов царят панические настроения, последние отказываются дальше сотрудничать с россиянами.

Также "Страна" сообщала, что на пункте перехода "Васильевка" в захваченную Россией часть Запорожской области с октября введут режим спецпропусков.

Война в Украине продолжается уже 210-й день. "Страна" следит за происходящим 21 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 209-го дня войны. На захваченных территориях Украины назначенные Россией "власти" заявили о проведении "референдумов" о вхождении в состав РФ с 23 по 27 сентября. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что аннексия территорий "позволяет использовать все силы самозащиты", что многие поняли как угрозу применения ядерного оружия. Параллельно Госдума приняла законы, ужесточающие ответственность за срыв мобилизации. В Офисе президента ответили, что продолжат военную операцию по изгнанию россиян из Украины.

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Более подробно о том, может ли последовать за "референдумами" мобилизация в РФ или ядерный ультиматум, смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".