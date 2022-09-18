В Мелитополе среди оккупантов и коллаборантов царят панические настроения, последние отказываются дальше сотрудничать с россиянами.

Об этом в эфире телемарафона рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров.

"Многие из коллаборантов, кто ранее соглашался сотрудничать с врагом, сейчас уже отказываются сотрудничать. Настроения среди коллаборантов и оккупантов изменились, в целом из-за контрнаступления ВСУ на Харьковщине. Еще одна работа, которая проделана нами и посеяла смуту среди полицейских-коллаборантов, это то, что вчера мы опубликовали списки 118 полицейских, которые согласились работать на оккупантов. Я знаю, что некоторые из них уже не выходят на работу, прячутся и ждут контрнаступления ВСУ", - сказал Федоров.

По словам мэра Мелитополя, местные власти продолжат публиковать списки предателей.

Напомним, ранее в оккупированном Бердянске были убиты назначенный РФ "заместитель мэра по ЖХК" Олег Бойко и его жена Людмила, которая возглавляла "территориальный избирком".

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