Появилось видео с места покушения на назначенного РФ "ректора" Херсонского госуниверситета Татьяну Томилину.

Кадры публикуют российские телеграм-каналы.

Вчера сообщалось, что в ее подъезде сработало самодельное взрывное устройство. Томилина получила легкие ранения и была госпитализирована. А вот её охранник якобы погиб.

Судя по кадрам, взрыв был очень мощный, подъезд сильно пострадал.

Напомним, также вчера появились слухи о смерти главного херсонского коллаборанта Владимира Сальдо. Но к вечеру он опубликовал видео, где опроверг их.

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