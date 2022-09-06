В Бердянске опровергли смерть "коменданта" города после подрыва его авто
Местные телеграм-каналы сообщают, что "комендант" Бердянска Артём Бардин, который получил тяжёлые ранения в результате подрыва его автомобиля сегодня днём, скончался в больнице.
Однако сейчас информация о гибели "коменданта" Бердянска Артёма Бардина не подтверждается.
Об этом сообщил представитель назначенных РФ "властей" Запорожской области Владимир Рогов в своем тг-канале.
"Несмотря на тяжелейшие ранения, взрывную ампутацию ног и большую кровопотерю, он жив. Врачи продолжают бороться за его жизнь", — написал он.
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