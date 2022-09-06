Местные телеграм-каналы сообщают, что "комендант" Бердянска Артём Бардин, который получил тяжёлые ранения в результате подрыва его автомобиля сегодня днём, скончался в больнице.

Однако сейчас информация о гибели "коменданта" Бердянска Артёма Бардина не подтверждается.

Об этом сообщил представитель назначенных РФ "властей" Запорожской области Владимир Рогов в своем тг-канале.

"Несмотря на тяжелейшие ранения, взрывную ампутацию ног и большую кровопотерю, он жив. Врачи продолжают бороться за его жизнь", — написал он.

Ранее мы писали, как в оккупированном Старобельске Луганской области взорвали машину начальника местного "МРЭО".

Тем временем война в Украине продолжается уже 195-й день. "Страна" следит за происходящим 6 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 194-го дня войны. По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки были отбиты атаки РФ под Бахмутом, отражены наступления под Авдеевкой.

Несмотря на интенсивные бои на юге, основными усилиями России в Украине почти наверняка остается собственное наступление на Донбассе. По крайней мере об этом пишет британская разведка.

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