Подводим итоги 194-го дня войны в Украине.

Ситуация на Донбассе

По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки были отбиты атаки на Бахмутское, Покровское и Соледар (к востоку от Бахмута), а также Кодему, Зайцево, Веселую Долину и Семигорье (к югу).

Также отражены наступления под Авдеевкой - на Первомайское, Опытное и Невельское.

Владимир Зеленский вчера заявил, что в Донецкой области силами 63-го батальона 103-й бригады теробороны был освобожден населенный пункт.

Названия он не сообщил, но видимо, речь об Озерном на юго-восток от Лимана, на северном берегу Северского Донца. О его взятии вчера заявили бойцы Нацгвардии, которые записали оттуда ролик.

О боях на этом направлении уже давно не сообщалось. Считалось, что северный берег Донца находится под контролем РФ, а на южном держат оборону украинские войска.

Отметим, что о взятии Озерного украинский Генштаб прямо не сообщал, но в сегодняшней вечерней сводке говорится, что украинские войска "на Краматорском направлении имели тактический успех и выбили врага с ранее занятых им позиций".

Российские телеграм-каналы пишут, что это село ранее находилось в серой зоне и там российских войск не было. Также утверждают, что украинские военные, записав видео, вскоре покинули село и переправились обратно на южный берег Донца (это видео гуляет по соцсетям). То есть, утверждают, что это была просто пиар-акция. Но посмотрим какие еще будут новости с этого направления и закрепились ли украинские силы в Озерном либо действительно сразу его покинули и вернулись на южный берег реки.

В районе Донецка, судя по данным противника, продолжаются бои на кольцевой между Песками и Первомайским. Там, как уже рассказывали раньше, идет битва за опорные пункты ВСУ.

Телеграм-каналы россиян пишут, что штурмовые группы "ДНР" смогли занять некоторые опорники и войти в Первомайское со стороны Песок, но нигде более эта информация пока не подтверждается.

В целом на Донбассе сейчас бои наиболее активные - несмотря на контрнаступление Украины на юге. Об этом сообщила замминистра обороны Анна Маляр.

"На всем фронте у нас идет оборонительная операция, которая предусматривает комплекс действий, как наступательных, так и оборонных. Наиболее активные действия происходят на Донецком направлении, россияне не успели захватить Донецкую область в сроки, установленные Путиным, поэтому активизировались", - заявила Маляр в эфире телемарафона.

Речь, видимо, о 15-м сентября, которое, по данным Генштаба ВСУ, является дедлайном Кремля по захвату Донецкой области (сам Кремль этой даты не озвучивал).

Ситуация на юге

Сегодня исполняется неделя началу контрнаступления ВСУ на юге Украины.

Генштаб уже традиционно ничего не сообщал о наземных действиях в Херсонской области - как и не подтверждал занятие Украиной поселка Высокополье, где вчера был поднят украинский флаг.

Но фактически это вчера подтвердили первые лица от Зеленского, который заявил о взятии двух населенных пунктов на юге - до Ермака и его зама Тимошенко, опубликовавших фото флага над Высокопольем.

Да и российские телеграм-каналы подтверждают этот факт. Правда, говорят, что подразделения РФ еще держатся за южные окраины поселка и бои там продолжаются и армия РФ пытается контратаковать. Возможно, поэтому Генштаб официально не подтверждает его освобождение.

Ранее украинское военное руководство объясняло, что объявляет об освобождении населенных пунктов после их полной зачистки и отбрасывании противника от рубежей, с которых он может атаковать.

Еще одно официальное сообщение по ситуации в Херсонской области было от оперативного командования "Юг". Оно заявило об ударах по российским переправам, скоплению техники радиоэлектронной борьбы и боекомплекта.

Удары наносились в районе Чернобаевки и Каховки. Также был обстрел позиций российских войск вблизи Дарьевки (там где мост через Ингулец) и в районе Таврического.

Вечером Генштаб дополнил эту информацию: "В городе Херсон поражены более 30 военнослужащих и 3 танка противника; а в районе Антоновского моста и переправы уничтожен зенитный ракетный комплекс и шесть грузовиков врага".

С российской стороны официально на протяжении всей недели заявляется о "безуспешности" украинского наступления на Херсон.

В минобороны РФ утверждают, что украинские военные во время "попыток закрепиться на участках николаево-криворожского направления потеряли 11 танков, 15 бронемашин, 9 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 220 солдат".

При этом потери Высокополья в Москве не прокомментировали.

Традиционно больше подробностей дают российские военные телеграм-каналы, которые, судя по тому, что их регулярно цитируют западные аналитические центры, дают более-менее разностороннюю картину.

По их данным, линия фронта на юге Украины сейчас стабилизировалась кроме отдельных участков. При этом ВСУ продолжают перебрасывать к линии фронта резервы.

Сообщается также, что идет наращивание украинских сил в районе Посад-Покровского (там же сегодня ВСУ вели наступательные действия), а также севернее - в районе Любомировки. Туда сосредоточен огонь российской артиллерии. Сообщается также о рейдах отдельных российских подразделений на позиции ВСУ.

Под Давыдовым Бродом, как сообщается, украинские силы сосредоточились на участке Андреевка - Сухой Ставок. От Андреевки идет переброска сил в сторону трассы Давыдов Брод - Берислав, которую ВСУ явно хотят перерезать.

Россияне утверждают, что на этом пути отбили село Костромка. Они пишут о высокой интенсивности своей авиации на данном участке.

Более подробно о тактике воюющих сторон на южном фронте мы писали здесь.

Военные перспективы

Несмотря на интенсивные бои на юге, основными усилиями России в Украине почти наверняка остается собственное наступление на Донбассе. Об этом пишет британская разведка.

Основные направления этого наступления - у Авдеевки и в 60 километрах к северу вокруг Бахмута. На бахмутском направлении Россия добилась наибольшего успеха, ее силы по-прежнему продвигаются примерно на один километр в неделю в направлении Бахмута.

Политической целью операции на Донбассе почти наверняка остается захват всей Донецкой области, что позволит Кремлю объявить об "освобождении" Донбасса.

При этом сроки завершения этой операции Россия неоднократно сдвигала, что усложняет планы по проведению "референдумов" о присоединении захваченных территорий.

К слову, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак сегодня заявил, что "референдумы" пройдут до конца года. Что совпадает с инсайдами российских СМИ о том, что с ранней осени эти "голосования" перенесли на более поздний срок - из-за медленного продвижения российских войск.

Тем временем Британия заявила, что существенно расширяет программу обучения украинских военных и научит их эффективно воевать в городских боях. Продолжительность боевого курса украинских военных в Великобритании продлена с трех до пяти недель.

Основной курс базируется на базовой подготовке пехоты. Он включает в себя обращение с оружием, оказание первой помощи на поле боя, маскировку и тактику патрулирования.

Дополнительные две недели позволят получить более продвинутую подготовку, например, по окопной и городской войне, операциям на транспортных средствах и обучению на поле боя в имитированных боевых условиях.

Также Запад начал поставлять Украине зимнее снаряжение, пишет немецкая газета Spiegel. Как сообщается, министр обороны Украины Алексей Резников написал письмо в НАТО, где призвал срочно доставить зимнюю одежду и палатки для 200 000 солдат.

США, Канада, Швеция и Финляндия уже пообещали поставки, которые покроют 50% запроса.

Но поиски осложняются тем, что запасы зимнего снаряжения в большинстве стран в основном зарезервированы для солдат собственных армий, и что зимняя одежда также является ходовым и дефицитным товаром на мировом рынке.

Собственный дефицит - это один из главных ограничителей военной помощи Украине. Это сегодня признал верховный представитель ЕС Жозеп Боррель. Запасы оружия в Европе истощаются, заявил он.

"Военные запасы большинства государств-членов были, я бы не сказал, исчерпаны, но истощены в значительной степени, потому что мы обеспечиваем большой потенциал для украинцев", – заявил он в ходе дебатов с европейскими законодателями.

Экономика и санкции

Топовая тема - газ, который Россия больше не поставляет по "Северному потоку-1". Немецкие СМИ в этой связи задаются вопросами, реально ли теперь будет пройти зиму. И ответы пока весьма неопределенные.

Даже если Германия к ноябрю достигнет запланированных запасов газа (95% заполненных хранилищ), это не решит проблему отопительного сезона, пишет немецкое агентство RND.

По его данным, такой объем запасов соответствует двухмесячному потреблению Германии за январь-февраль 2022 года.

С тех пор, как начали падать поставки по "Северному потоку", запасов газа в хранилищах стало меньше: брать оттуда стали больше, чем раньше.

"Если полный отказ российского газотранспорта продолжится до ноября, потребуются большие усилия для достижения 95-процентной цели к 1 ноября", — пояснил Себастьян Блешке, управляющий директор отраслевой ассоциации "Инициатива по хранению энергии".

Издание указывает, что надеяться в данном случае нужно на импорт газа, но по какой цене и будет ли он в достаточном количестве на рынке - ответов пока нет.

Важным маркером будет цена, которая установится в понедельник по итогам решения России не запускать "Северный поток-1".

И эта цена ожидаемо выросла. Сегодня она подскочила сразу на 30% до 2900 долларов за 1000 кубометров.

Параллельно Россия активно зарабатывает на энергетических санкциях, которые и толкают цены вверх. Бюджет РФ в августе получил нефтегазовых доходов почти на 90 миллиардов рублей больше, чем планировал Минфин - 489,3 вместо ожидаемых 403,4.

Кроме того открываются тенденции к дальнейшему подорожанию нефти. РИА Новости со ссылкой на источник сообщает, что альянс ОПЕК+ в октябре сократит добычу на 100 тысяч баррелей в сутки.

Если все действительно так, то это знаковое решение. Оно принято на фоне попыток G7 убедить нефтедобывающие страны, наоборот, увеличить добычу и ввести потолок цен для российской нефти (после чего ее поставки на мировой рынок могут сократиться).

Рост нефтегазовых цен - главный фактор, который испытывает западное единство на прочность по вопросу помощи Украине. Тот же Боррель сегодня признал, что граждане стран ЕС устали от последствий санкций против России и испытывают беспокойство из-за будущей зимы.

"Нельзя дать России возможность использовать усталость от санкций, которую испытывают отдельные наши страны", - заявил он. Он также заявил, что Евросоюз должен объяснять гражданам важность усилий по ликвидации стратегической зависимости ЕС от энергоресурсов от России.

Впрочем, такие процессы идут не только в Евросоюзе, но и в Британии. Борьба с ростом цен на электричество стала одной из главных тем избирательной кампании главы МИД Лиз Трасс, которую сегодня избрали главой Консервативной партии, а значит и британским премьером - вместо Бориса Джонсона.

Как она справится с ростом тарифов - это пока вопрос.

В тоже время именно Трасс была одним из главных проводников нынешнего курса в предыдущем правительстве в отношении Украины и России. То есть этот курс Британия продолжит. А значит предпосылок для снятия санкций с РФ явно не добавится.

Детальнее о новом премьер-министре Британии Лиз Трасс читайте здесь.