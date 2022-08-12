В оккупированном Старобельске Луганской области взорвали машину начальника местного "МРЭО". Об этом сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

По данным "Инсайдер", пострадавший - Аскяр Лайшев, он в больнице в тяжелом состоянии. По данным т.н. "МЧС ЛНР" у него ожоги 90% поверхности тела.

По словам Гайдая, у мужчины в авто была газовая установка. "Установлена, наверное, с нарушениями", - предположил глава Луганской ОВА и намекнул на диверсию со стороны.

"Огромная благодарность партизанам!" - добавил Гайдай.

На своей странице в Facebook Гайдай добавил, что "коллаборанты постепенно гибнут".

Telegram-канал Инсайдер со ссылкой на источник сообщает, что в Старобельске в собственном автомобиле взорвали Аскяра Лайшева.

В свою очередь так называемое "МЧС ЛНР" сообщает, что вчера вечером в Старобельске загорелся внедорожник Toyota Land Cruiser Prado.

"Как удалось выяснить, владелец иномарки, сделав покупки в расположенном рядом торговом центре, сел в свое авто и начал движение, через несколько секунд раздался хлопок. Мужчине удалось выпрыгнуть из пылающей машины, а проезжавший мимо очевидец происшествия довез пострадавшего в приемное отделение местной больницы", – рассказали в "МЧС".

Мужчина госпитализирован с диагнозом "ожог пламенем шеи, туловища, конечностей II-IIIА степени 90% поверхности тела, рваная рана левого бедра".

Ниже фото с места взрыва, которые публикуют сепаратистские СМИ.

Напомним, аналогичный взрыв произошел сегодня в захваченном РФ Мелитополе, где на самодельной взрывчатке украинские партизаны подорвали одного из руководителей штаба "Единой России" Олега Шостака.

Мэр Мелитополя Иван Федоров сказал, что взрыв - это предупреждение, а "охота на организаторов референдума продолжается".

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