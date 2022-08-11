Подводим итоги и анализируем 169-й день войны.

Ситуация на фронте 11 августа

Итак, что сегодня происходило на войне:

1. Под Северском отбито наступление в районе Григоровки и Верхнекаменского. У Ивано-Дарьевки продолжаются бои.

2. К югу от Бахмута идут бои в районе Вершины, а также села Дача.

Дача находится западнее Гладосово (которое, как утверждают в "ДНР", уже захвачено) и выходит к трассе Бахмут - Горловка. Также к югу от Бахмута шли бои в неподалеку от Зайцево, но там противник, по данным Генштаба, был отбит.

"Институт изучения войны" (США) пишет, что за минувшие сутки российские войска продвинулись к югу и северо-востоку от Бахмута. А именно - вошли на территорию Белокаменского огнеупорного завода в Соледаре. Украинская сторона этого не подтверждала.

3. Под Донецком россияне ведут наступление в районах Песок и Марьинки, боевые действия продолжаются.

И бои, судя по всему, жестокие. Россияне применяют по Пескам огнеметную систему "Солнцепек".

Американский "Институт изучения войны" считает, что противник завершает захват Песок. На опубликованной им карте, россияне уже вошли на большую половину поселка.

По мнению экспертов, захваченные плацдармы у западу от Донецка будут использованы для оттеснения линии соприкосновения от города.

Российские телеграмм-каналы пишут, что захвачены уже почти все Пески кроме северо-западной части, которая подвергается мощному огневому воздействию. Украинская сторона это не подтверждает.

По Авдеевке сегодня новостей о крупных изменениях на земле пока нет, но известно, что там идут обстрелы, публикуется много видео артиллерийской борьбы.

Произошел и новый обстрел Запорожской АЭС.

Энергоатом обвинил россиян, местная "администрация" - ВСУ. Сообщают о 10 прилётах, но ситуация на станции остаётся контролируемой. Аварий на ней нет.

Генсек ООН тем временем призвал стороны "прекратить любую военную деятельность вокруг Запорожской АЭС" и создать вокруг неё демилитаризированную зону. А министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал руководство МАГАТЭ и ООН направить международную миссию на станцию.

"Я призвал отправить на ЗАЭС международную миссию под руководством МАГАТЭ. Предложил включить в нее военных экспертов ООН, поскольку для оценки угроз милитаризации объекта обязательно должны быть специалисты соответствующей экспертизы", - сказал Кулеба и отметил, что будущая миссия должна будет попасть на АЭС через подконтрольную территорию Украины

Впрочем, когда такая миссия прибудет, пока неизвестно. Ранее Украина требовала ввести миротворцев на станцию. Изменилось ли это условие допуска экспертов - неизвестно.

Сегодня появились новые данные по взрывам на авиабазе в Крыму. CNN опубликовало спутниковые снимки, где, как утверждается, видны уничтоженные российские самолёты. Семь из них уничтожено (бомбардировщики Су-24 и многоцелевые истребители Су-30) еще два повреждено.

Взрывы на авиабазе в Крыму стали самой большой потерей РФ в авиации в течение одного дня со времен Второй мировой войны, пишет CNN. Военные эксперты сообщили изданию, что спутниковые снимки указывают на нападение, а не на несчастный случай, из-за наличия трех больших воронок на снимках.

Военные перспективы

В России, похоже, сдвигают проведение "референдумов" на неподконтрольных территориях. Вчера "главы ДНР и ЛНР" Пушилин и Пасечник заявили, что дату "голосований" назначат после захвата всей территории Донецкой области.

Сложно сказать, сколько еще продлятся там бои и чем они окончатся. Но, учитывая нынешние темпы продвижения российской армии на Донбассе, в сентябре, как изначально заявляли в Украине, "референдумов" скорее всего не будет.

О полном контроле над Луганской областью россияне заявили 3 июля. С тех пор начались систематические атаки на подконтрольную территорию Донецкой области. Но пока ни один город или райцентр не захвачен. Хотя противник уже подошел вплотную к Бахмуту, вошел в Соледар и Авдеевку.

Очевидно, что времени на гипотетический захват таких городов как Покровск, Константиновка, Краматорск, Славянск и Бахмут уйдет еще очень много (если это вообще России удастся).

Впрочем, и перспективы Украины остановить или обратить вспять пусть и медленное, но продвижение российских войск, пока непонятны.

Министр обороны Резников сегодня дал интервью, где заявил, что российская группировка превосходит украинскую в 10-15 раз по числу орудий, танков, самолетов, артиллерии, ракет, систем залпового огня и снарядов.

При этом численное превосходство ВСУ над российской армией нивелируется протяженностью фронта (более двух тысяч километров), который надо прикрывать.

В озвученный ранее миллион численности украинской армии входят, как уточнил сегодня министр, не только солдаты, но и врачи, связисты, киберспециалисты, пограничники, нацполиция и спецподразделения. Им противостоят российские силы численностью примерно 137 тысяч человек. Но за счет превосходства в технике они продвигаются вперед.

Отсутствие масштабных поставок с Запада, которые позволили бы достичь паритета с Россией, министр объяснил тем, что "никто не готовился к Третьей мировой", и на складах государство НАТО необходимых количеств техники просто нет. Даже с учетом того, что создан формат "Рамштайн", в который входят и сторонние (не натовские) державы.

Полное перевооружение армии на натовские стандарты сейчас, по мнению Резникова, невозможно, и это произойдет уже после войны.

Ее окончание министр не видит по "корейскому сценарию", о котором заговорили с недавних пор на Западе (разделение Украины на две зоны). По его мнению, россияне сами очевидно не хотят такого, иначе бы не пошли на прямое вторжение.

Также он не верит в сирийский сценарий многолетней войны, считая, что у Москвы на нее нет ресурсов, а у Киева они только "прибавляются" благодаря западным партнерам.

Правда, Резников здесь отметил, что время кое в чем играет против Украины.

"Какой сценарий этой (украинской - Ред.) победы увидят в столицах мировых через определенный период, когда поднимется цена на газ , станут вопросы налогов, инфляционных процессов, экономики в их странах? Если их внутренняя повестка дня будет сильно давить, то это может ослабить нашу позицию. И тогда некоторые политики будут мечтать, чтобы усадить нас за стол переговоров", - заявил он.

Также, судя из слов министра, западная поддержка растет не так быстро, как хотелось бы. Например, подготовка украинских летчиков в США пока не началась. Причина - отсутствие подписи Байдена под этим решением.

Впрочем, если верить Арестовичу, Запад решительно настроен "добить Россию" руками Украины. Об этом он рассказал в интервью Дмитрию Гордону ссылаясь на слова того же министра обороны Резникова.

Звучит этот отрывок так:

"Гордон: Запад от нас устал?

Арестович: Это ещё один интересный нарратив, который любят закинуть. Никто там ничего не устал. Резников специально просил передать к этому интервью. Он сказал – Лёша скажи следующее. Я спросил его - Точно можно? Он сказал следующее. Они на Рамштайне все пожимали руки, все. И говорили, пожалуйста, добейте гадину. Шведы добавляли – "за Полтаву", французы добавляли – "за Бородино".

- Немцы молчали?

-Немцы молчали, но подмигивали, как бы. Добейте. Они просто говорят - наконец-то вы с ними покончите. Сделайте! Давайте вместе это все сделаем! Конечно, политики не скажут это вслух, но на личном контакте. Это ж не просто слова, это министр обороны страны и сопровождающие лица", - заявил Арестович.

Неизвестно, насколько эта история имеет отношение к реальности (к примеру, французы считают, что Бородинскую битву они выиграли, а потому вряд ли могли просить Украину за нее отомстить). Но, не исключено, что какие-то подобные разговоры на встречах "Рамштайна" могли иметь место.

Впрочем, судя из тех же слов Резникова, пока желания западных партнеров не до конца совпадают с их возможностями. В том числе - финансовыми.

Зеленский сегодня заявил, что Украине нужна финансовая помощь "без бюрократических блокировок".

Напомним, Украина ожидает от Европы помощь в 8 млрд евро. Но там заявляют, что для новых кредитов Украине нужна "подушка безопасности", на которую нет денег.

Также западные СМИ и Офис президента говорят, что выделение помощи блокирует Германия.

Экономика и санкции

Сегодня продолжилась история по запрету для россиян въезжать в Евросоюз. Эстония приняла решение закрыть границы для граждан РФ с шенгенскими визами.

Исключения будут для дипломатов и международных перевозчиков, а также для тех, кто посещает в Эстонии родственника или приезжает в связи с гуманитарными причинами.

Эстония наряду с Латвией и Финляндией являются странами, через которые россияне взъезжают в ЕС по сухопутной границе в условиях отсутствия воздушного сообщения.

В то же время не все в Европе уверены, что такая мера необходима. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что с трудом может себе представить прекращение выдачи шенгенских виз россиянам.

По его словам, ответственность за ситуацию в Украине несет руководство РФ, а не простые граждане. "Поэтому я с трудом представляю себе такие размышления", - сказал Шольц.

Он заявил, что ЕС ранее принял решение "о масштабных санкциях" против России, которые "затрагивают многих, многих конкретных людей, олигархов, поддерживающих властные структуры России". "Мы это, наверняка, будем продолжать", - сказал канцлер.

Да и вообще, идея запрета на выдачу шенгенских виз россиянам вряд ли получит поддержку в странах ЕС, пишет El Mundo.

Газета напоминает, что решение вопроса лежит на национальных властях стран ЕС, "но даже если Латвия и Финляндия запретят выдачу виз, сама шенгенская система позволяет гражданам России въезжать и покидать территории стран шенгенского соглашения".

"Шенгенский кодекс о свободном перемещении гарантирует каждому человеку с визой, выпущенной любым из 26 участников, свободное перемещение по территориям стран соглашения в течение 90 дней", - пишет газета.

То есть, даже если россияне перестанут заезжать в ЕС по суше через Прибалтику или Финляндию, они смогут делать это через третьи страны (например, самолетом через Турцию).

Еще один вид санкций пока бьет по России меньше ожидаемого - нефтяное эмбарго.

"Какой бы индикатор ни применялся, президент России Владимир Путин выигрывает на рынках энергоресурсов", - пишет обозреватель по энергетике и сырью Bloomberg Ксавьер Брасс.

"Москва доит свою нефтяную дойную корову, зарабатывая сотни миллионов долларов каждый день, чтобы финансировать вторжение в Украину и покупать внутреннюю поддержку войны", - говорится в материале.

По мнению автора, уже осенью кризис начнет "кусать" европейских потребителей, а стоимость электроэнергии для домовладений и предприятий резко вырастет в октябре.

"Цены в Великобритании, вероятно, подскочат на 75%, в то время как в Германии некоторые коммунальные службы уже предупредили, что цены вырастут более чем на 100%", - пишет Брасс.

Это, в свою очередь, поставит правительства перед выбором - либо субсидировать разницу в росте, либо, как во Франции, заниматься вопросом контроля энергетических компаний.

Оценивая перспективы Москвы, Брасс обращает внимание на два показателя - то, что добыча нефти почти вернулась к довоенному уровню и то, что Кремль последнее время повышает цену на российскую нефть, которую в начале вторжения был вынужден продавать значительно дешевле.

В июле объём добычи дошёл почти до 10,8 млн баррелей в день, что чуть-чуть недотягивает до 11 млн баррелей, характерных для января. После отказа европейских покупателей Россия нашла новых клиентов. Большая часть освободившейся нефти, идёт теперь в Индию, но также в Турцию и другие страны Ближнего Востока. И даже некоторые европейцы продолжают её покупать, готовясь к полной остановке закупок в ноябре.

Важный "показатель успеха" РФ, по мнению Брасса, сближение ОПЕК с Россией.

Весной западные страны считали, что ОПЕК разорвёт свой союз с Россией. Но в итоге получается ровно наоборот. Вскоре после поездки Джо Байдена в Саудовскую Аравию туда же прибыл замппред российского правительства Александр Новак. И через несколько дней ОПЕК объявила о совсем крошечном наращивании производства нефти, из-за чего сохраняется давление на глобальные энергетические рынки.

Это по сути то, о чем выше говорил министр обороны Резников: масштабный экономический кризис может стать на пути военного сценария по Украине и заставить многих на Западе потребовать переговоров.