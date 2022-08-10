Вчера Владимир Зеленский сделал резонансное заявление. Он призвал Запад наложить санкции на всех граждан России, перестав пускать их в свои страны. То есть опустить "железный занавес".

Более того, уже уехавших он предложил вернуть на родину. Обоснование - россияне плохо противостоят Путину, поэтому нужно их как-то наказать.

Это достаточно поворотный момент. Раньше санкции, которых требовала Украина, касались только российской экономики или тех, кто поддерживает Кремль. Сейчас же Зеленский предложил карать по признаку наличия российского паспорта.

Особенно этим призывам возмутились российские политэмигранты, которые уехали из своей страны, выступив против вторжения в Украину.

Причем их опасения нельзя сказать, чтобы беспочвенны: в Европе уже начинается кампания за то, чтобы закрыть россиянам въезд. Что потенциально грозит уехавшим проблемами.

При этом сторонники политики Кремля в России восприняли идеи Зеленского с энтузиазмом. Там полагают, что подобные шаги будут способствовать дальнейшей консолидации российского общества вокруг Путина и снизят антивоенные настроения. Также там просто злорадствуют по поводу тех российских оппозиционеров, которые активно поддерживали Украину и Зеленского, а теперь, получается, Зеленский их предлагает вернуть в РФ.

Разобрались в том, пойдет ли Запад на этот шаг. И если пойдет, то какие последствия это будет иметь.

"Идите и живите там". Что заявили в Украине

В интервью The Washington Post Владимир Зеленский призвал Запад полностью закрыть границы для всех россиян. Он заявил, что это единственный способ отбить у России желание захватывать чужие территории.

"Самые важные санкции – это закрытие границ. Пусть живут в своем собственном мире, пока не изменят свою философию", - заявил он.

Нынешние санкции, считает Зеленский, "слабы" по сравнению с закрытием границ для российских граждан хотя бы на один год и полным эмбарго на покупку российских энергоносителей.

Зеленский считает, что россияне должны нести ответственность за действия Путина, ведь они избрали его и не борются с его режимом.

"Население избрало эту власть и не борется с ней, не спорит с ней, не кричит на нее. Идите и живите там. Только так можно повлиять на Путина", - сказал он.

Газета со ссылкой на украинского президента пишет, что "все без исключения россияне должны возвращаться в Россию и оставаться там. И они должны нести ответственность за действия Путина, ведь они избрали его и не борются с его режимом".

Прозвучало это как призыв к высылке на родину всех эмигрировавших россиян.

Зеленского в своеобразной манере поддержал спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

"Добро пожаловать в СССР, вы же этого хотели? Теперь только для вас: волшебные виды Мухосранска, живописный восход солнца в Зажопинске, чудеса кулинарии в Задрищенске и незабываемые ночи в Ново[email protected]бенево", - процитировал Стефанчука сайт Верховной Рады.

Он заявил, что страны Европейского Союза одна за другой отказывают в выдаче виз россиянам. "Латвия, Эстония, Чехия, Нидерланды, Бельгия — это страны, которые уже вводят ограничения", - заявил спикер.

По его словам, в конце августа главы МИД стран ЕС должны собраться и обсудить вопросы запрета виз для россиян на общеевропейском уровне. "Прогнозирую, что это будет кратчайшее обсуждение и единодушное одобрение".

"Посещение Европы – это привилегия". Что говорят в ЕС

Вскоре стало понятно, что свое заявление Зеленский сделал не просто так.

Вчера премьер-министр Эстонии Кая Каллас, как бы в унисон с президентом Украины, призвала ограничить туризм граждан РФ в Европу и прекратить выдачу виз россиянам.

"Посещение Европы – это привилегия, а не право человека", - написала Каллас в своем Твиттере.

По ее мнению, выдача шенгенских виз россиянам негативно сказывается на соседних с Россией странах – Эстонии, Латвии и Финляндии, через которые идет поток российских граждан (авиасообщение с Россией все западные страны закрыли).

Премьер-министр Финляндии - еще одной граничащей с РФ страны - поддержала идею премьера Эстонии.

"Неправильно, что пока Россия ведет агрессивную и жестокую войну в Европе, россияне могут жить как ни в чем не бывало и ездить в Европу как туристы. Это несправедливо", - сказала Санна Марин.

"Понятно, что россияне используют Финляндию как перевалочный пункт, через нас едут в другие страны на отдых. Мы обсуждаем этот вопрос в правительстве, и дискуссия продолжится. МИД проясняет эту ситуацию, но с ней связаны определенные юридические аспекты. У нас нет собственного санкционного законодательства, которое позволило бы ограничить такие действия со стороны российских туристов. Возможно, существуют другие способы, например, мы можем затормозить выдачу виз. То есть фактически ограничить въезд, хотя формально он был бы открыт", - заявила она.

В Швеции - еще одной стране, куда россияне добираются напрямую через Балтику - заявили, что ЕС может пересмотреть свой визовый режим.

"Сейчас нам нужно серьезно подумать, будем ли мы увеличивать спектр санкций и менять визовый режим ЕС. Мы можем обсудить это в соответствующих рабочих группах и потом, возможно, на встрече министров, тогда мы посмотрим, что у нас получится", – сказал министр по вопросам интеграции и миграции Андерс Игеман.

При этом он подчеркнул, что прекращение всех обменов с Москвой может иметь негативные последствия.

То есть на данный момент страны Евросоюза, которые граничат с Россией или до которых россияне могут добраться не самолетом, заговорили об остановке выдачи виз.

Но не только они. Правительство Германии подтвердило информацию шведов о том, что в Евросоюзе обсудят возможность включить запрет на выдачу шенгенских виз гражданам России в седьмой пакет санкций против РФ.

"По этому поводу пока нет единой позиции, в том числе со стороны федерального правительства, как относиться к этому", - говорят в Берлине.

То есть вопрос уже обсуждается. И, судя по всему, заявления Зеленского были сделаны как раз в контексте этих обсуждений, чтобы простимулировать принятие соответствующего решения.

Любопытно, что ранее украинский президент призывал к обратному: после российского вторжения он говорил, что россиянам лучше уезжать из своей страны, чтобы не платить налоги Кремлю и не финансировать войну против Украины.

И последовавшие этому совету россияне сейчас крайне удивились тому, как у Владимира Зеленского изменилась концепция. Тем более что он, в отличие от звучащих европейских инициатив, предлагает, по сути, выслать в Россию политических эмигрантов.

"Еще больше репрессий". Что заявляют противники и сторонники Путина в России

В среде российских политэмигрантов, покинувших страну после начала вторжения в Украину, слова Зеленского произвели эффект разорвавшейся бомбы.

Журналист Александр Невзоров, который доселе был в неплохих отношениях с Офисом президента и даже подал на украинское гражданство, заявил, что готов "скрестить клинки" с Зеленским.

"Долго искал объяснения и оправдания этой странной реплике. Пока не нашёл. Напомню, что практически все журналисты России покинули территорию путинского режима и объявили ему идеологическую войну до "последней капли крови". Может ли сегодняшнее заявление Зеленского вызвать серьёзный конфликт между эмигрировавшей журналистикой и руководством Украины? Может. Запросто. Нам не впервой скрещивать клинки с президентами", - пишет Невзоров в своем Telegram.

Еще один российский оппозиционер, проживающий за границей, бизнесмен Евгений Чичваркин, назвал инициативу Зеленского "большой ошибкой".

"Людей нужно наказывать за действия, а не за то, что у них паспорт той или иной страны. Это напоминает тот момент, когда, чтобы не злить Гитлера, не принимали евреев. Где-то в Канаде, кажется, это произошло", - заявил Чичваркин в интервью польскому Belsat TV.

Он также заявил, что если действия Путина в Украине - это "жесткий фашизм", то идеи Банковой - "это такой легенький, ультра-лайт фашизм".

"Это соответствует путинским словам о том, что нас не любят из-за национальности, а не из-за того, что кто-то агрессивный, а кто-то нет. К сожалению, это доказывает правоту путинских слов", - говорит Чичваркин, добавив, что предложения по запрету на въезд россиянам за границу - "это путь, который ведет к фашизму".

Российский оппозиционный активист Максим Кац, уехавший после начала "спецоперации" в Израиль, тоже раскритиковал заявления Зеленского. Он, как и Чичваркин, считает, что оно помогает Путину.

"Украинские власти всегда вели чёткую политику: мы воюем не с народом, а с вторгшейся армией. Мы ничего плохого не хотим россиянам, мы защищаем свою землю... А что сейчас, когда врагами стали все россияне, особенно антивоенно настроенные? Такое мышление группами, а не индивидуальное, европейским ценностям противоречит, а путинской пропаганде даёт инструмент для мобилизации людей на войну", - написал Кац у себя телеграме.

По его мнению, даже в случае запрета на въезд и аннулирования виз "россияне не побегут свергать Путина, чтобы их пускали в Европу. Лишь у 25% россиян есть загранпаспорта, за пределы Турции с Египтом из них ездило меньшинство, и именно это меньшинство — громче всех высказывается против войны".

"Даже если всех этих людей и правда выслать завтра в Россию, ничего, кроме закрытия антивоенных каналов (за рубежом - Ред.) и ещё больших репрессий, не произойдёт", - считает Кац.

По его мнению реализация идеи Зеленского поможет "ударить по тем, кто против войны". Впрочем, уверен Кац, политэмигрантов Запад выдавать точно не станет.

Бывший менеджер "Юкоса" Леонид Невзлин заявил, что выдворение всех россиян, живущих на Западе назад в Россию - это "эмоциональный перебор" украинского президента.

В целом Невзлин выступает за то, чтобы не выдавать гражданам РФ туристические визы. Но "нужна оговорка о том, что такое "возвращение в Россию" не может касаться политических беженцев, тех кто боролся и борется с Путиным уже не первый год. И их выдача назад – это обречь таких людей на пытки в путинских застенках и смерть".

Также и находящиеся в РФ противники войны высказываются против этого решения.

"Ну вот мы и дошли до того, что хороших русских в принципе не бывает. Тбилисские и рижские эмигранты, как дела?", - написала в своем телеграм-канале российская телеведущая Ксения Собчак.

А вот бывший депутат Госдумы Илья Пономарев, находящийся сейчас в Украине и состоящий в легионе "Свободная Россия", поддержал идею Зеленского вернуть политэмигрантов в РФ.

"Думаю, Зеленский совершенно прав. Только так можно заставить людей действовать, а не рефлексировать, рассеявшись по миру. Тех, кому грозит опасность, мы вытащим", - написал он в Facebook.

"В прекрасную Россию будущего (и в эвакуацию через границу) мы заберем только тех, кто взял в руки оружие, чтобы свергнуть фашистский режим Путина", - заявил Пономарев, призывая сражаться против российской власти и переходить на "подпольное положение", а не уезжать из РФ.

"Да, друзья, это сложно – не платить в магазине своей карточкой, не пользоваться метро, обходить камеры слежения и не видеться с детьми и родителями. Расскажите о своих сложностях расстрелянным в затылок жителям Бучи и изнасилованным в Мариуполе украинским женщинам" - написал Пономарев.

Отметим, что среди сторонников Путина и войны в Украине идею Зеленского встретили с энтузиазмом. И не только с точки зрения злорадства относительно судьбы уехавших за границу оппозиционеров.

"Очень хорошее заявление, потому что очень глупое. Помогает некоторым слишком розовым пони понять, что теперь все люди с российским паспортом - в одной лодке. И нам либо вместе пересекать этот бурный политический океан, либо вместе тонуть. А споры о том, нужно ли было начинать это опасное плавание, оставим для историков будущего. Сейчас они уже неконструктивны", - пишет телеграмм-канал "МиГ".

На официальном же уровне в России комментарии идут примерно такие же, как и у Чичваркина, - идею Зеленского сравнивают с фашизмом.

"Последний раз такие идеи в отношении целого народа пытался реализовать Адольф Гитлер. Есть еще вопросы о природе украинской власти?", - написал замглавы Совбеза РФ, экс-президент Дмитрий Медведев.

То есть, в целом, российская власть и лояльные ей ресурсы, а также российские сторонники войны, проводят общую линию, что Зеленский "объявил врагом всех россиян" и теперь "всем мы в одной лодке, кто бы как ни относился к Путину и его действиям в Украине".

Какие последствия?

Если просуммировать мнение сторонников идеи Зеленского "наказать" всех россиян запретом на въезд в страны Запада, то оно сводится к апеллированию к опыту советского времени.

Считается, что изоляция СССР сыграла немалую роль в его крахе, так как люди хотели свободы, хотели увидеть мир, а их не пускали.

По их логике, россияне, возмутившись отсутствием возможности поездить по миру, резко ухудшат свое отношение к Путину и, может быть, даже начнут акции протеста.

В то же время есть и контраргументы.

Во-первых, советским гражданам запрещала выезд за пределы страны сама советская власть (точнее ограничивала - нужно было получить выездную визу). В данном случае - инициатором запрета будут Украина и страны Запада. Российское же руководство выезд за границу запрещать не собирается. Да и к тому же роль запретов на выезд из СССР в его развале не стоит преувеличивать. Куда большую роль сыграл дефицит товаров на полках магазинов. Да и поездки на Запад при советской власти воспринимались как прорыв в другой мир, где "в магазинах 12 сортов колбасы лежат и реклама на небоскребах светится". В современной России нет ни дефицита колбасы, ни недостатка в элементах "красивой жизни".

Во-вторых, можно предположить, что если даже Запад и введет запрет на въезд россиянам, то, как показывает опыт антироссийских санкций, его вряд ли поддержат большинство других стран мира. То есть никакой глобальной изоляции России не будет. И граждане РФ смогут и дальше выезжать в Турцию, Китай или ОАЭ.

В-третьих, в отличие от Украины, где право выезда в ЕС является важнейшим фактором экономического выживания для миллионов украинских заробитчан, в России это право такую роль не играет. Большинство россиян, как свидетельствуют опросы, вообще никогда не были за границей и даже не имеют загранпаспорта. Заробитчанство россиян в странах ЕС и ранее было распространено куда меньше, чем среди украинцев, а сейчас, после укрепления курса рубля так тем более. Соответственно, если для Украины как государства право граждан на выезд - это огромный экономический плюс (переводы денег от заробитчанин), то для России - это чистый минус (в доковидном 2019 году российские туристы оставили за границей 13 миллиардов долларов). То есть с экономической точки зрения российской власти даже выгодно, если сама Европа запретит к себе въезд россиян. Это будет означать, что гораздо больше денег останется внутри страны.

В-четвертых, введенные после 24 февраля санкции и так уже нанесли сильнейший удар по тем категориям россиян, для которых отношения с Западом имели большое значение. Прямые рейсы не летают, платежные системы не работают, активы у предпринимателей арестовываются. И если после этого не начались никакие бунты в России, то после запрета на выезд в ЕС, который и сейчас по факту ограничен, не будет их и подавно.

В-пятых, приведенные выше аргументы российских оппозиционеров и сторонников Путина о том, что запрет на въезд россиян в ЕС консолидирует общество вокруг Кремля, не лишены оснований. Несмотря на то что опросы показывают поддержку населением "спецоперации", в реальности ситуация не столь линейная. По данным опроса 65% россиян одобрили бы решение Путина о прекращение "спецоперации". В целом за продолжение войны высказались 52% опрошенных, а за переход к мирным переговорам - 38%. То есть - почти 40%. Немаленький процент.

Однако ограничительные меры против всех россиян могут действительно вызвать в обществе ощущение, что "мы все в одной лодке, а потому нужно воевать и побеждать". На это же, к слову, работает в целом проводимая в Украине кампания на тему "нет хороших русских". При этом очевидно, что один из главных шансов на победный для Украины исход в войне с крупнейшей ядерной державой - это перемены в самой России и смена там власти. И также очевидно, что инициативы по запрету на выезд, мягко говоря, не приближают такой исход, а работают ровно в обратном направлении.

Поэтому пока не очень понятно, насколько ведущие страны Запада будут готовы идти по этому пути. Судя по заявлениям из Евросоюза, вопрос там все еще обсуждается.