Большинство россиян готовы одобрить как решение своего президента Владимира Путина наступать на Киев, так и прекращение "спецоперации" с подписанием мирного соглашения. Но мало кто готов лично воевать или хотя бы просто жертвовать деньги на войну.

Об этом со ссылкой на данные опроса Russian Field пишет российский "Коммерсант".

По мнению экспертов издания, это означает, что общество не желает думать о больших политических проблемах.

Так, согласно опросу Russian Field, 60% россиян поддержали бы новое наступление Путина на Киев. При этом 65% опрошенных одобрили бы и прекращение "спецоперации".

59% уверены, что "спецоперация" затянулась. Из них 33% твердо уверены в этом, а 26% - склоняются к этому.

При этом большинство россиян (56%) не испытывают "усталости от новостей" про войну. Число тех, кто устал, тоже относительно высокое - 41%.

30% уверены, что война продлится более года, в окончание войны в течение года верят лишь 18%. 20% указывают срок в полгода.

62% россиян уверены, что "спецоперация" идет успешно.

При этом лично воевать, в случае такой возможности, не готовы 2/3 опрошенных мужчин.

67% заявили, что вообще не готовы жертвовать собственные средства в поддержку "спецоперации".

Ранее немецкая DW писала, что в РФ не ведут насильственный призыв, потому что хватает желающих воевать за большую зарплату.

Война в Украине продолжается уже 167-й день. "Страна" следит за происходящим 9 августа в обновляемом материале.

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