Издание Deutsche Welle провело расследование и выяснило, что Россия не ведет скрытой мобилизации с насильственным призывом в Вооруженные силы с целью участия в военных действиях в Украине. В регионах хватает желающих воевать добровольно за неплохую, по меркам российской глубинки, зарплату.

Повестки приходят тем, кто уже служил в армии или воевал, то есть резервистам, но в большинстве случаев это проверка учетных данных - то есть, государство хочет понимать, какой у него реальный резерв.

Нередко в военкомате предлагают подписать контракт, но отказ за собой последствий не влечет.

Также ознакомиться с условиями контракта стали предлагать по телефону - обзванивают тех, кто уже стоит на учете.

Отсутствие принудительного призыва журналисты объясняют условиями самого контракта - зарплатой от 200 тысяч рублей, что примерно в десять раз выше обычной зарплаты в российской провинции.

"Часто принуждать отправиться на войну и вовсе не нужно. У мобильных пунктов отбора на военную службу в виде обычных палаток в разных городах нередко можно увидеть очереди из интересующихся", - пишет издание.

Противоречивая информация о мобилизации РФ появляется чуть ли не с первых дней войны. На днях Bloomberg опубликовал материал, что Кремль может быть вынужден объявить в РФ массовую мобилизацию.

Ранее "Страна" рассказывала, как изменилась мобилизация в "ДНР". В "ДНР" после ряда скандалов начали менять подходы к мобилизации, которая в отличие от Украины и России, была тотальной и затронула так или иначе практически всех мужчин "республики".

Война в Украине продолжается уже 122-й день. Мы следим за главными новостями 25 июня в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 121-го дня войны. В пятницу в Украине подтвердили потерю Горского. И российская, и украинская сторона подтверждает, что армия РФ уже ведет наступление на южных окраинах Лисичанска. Также противник вел штурмовые действия в Харьковской области, в том числе на севере, у границы. Идет подготовка к наступлению на Славянск со стороны Изюма. На Западе и в России активно обсуждали продовольственную проблему - в контексте блокады украинских портов. По этому поводу встречались главы МИД стран G7.

Мы также разбирались, каковы шансы, что глава СБУ Иван Баканов потеряет свое место.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала об итогах 121-го дня войны.