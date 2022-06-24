Все громче разговоры в коридорах власти, что под Иваном Бакановым, давним соратником и другом президента, шатается кресло руководителя Службы безопасности Украины.

Об этом уже пишут западные СМИ. Якобы Бакановым недоволен сам президент Владимир Зеленский. В Офисе президента возлагают часть вины на СБУ за быстрый захват российскими войсками Херсона и противоречивые действия ряда высокопоставленных сотрудников СБУ в первые дни войны, в том числе бегство из страны. И теперь, дескать, в ОП работают над тем, чтобы избавиться от Баканова.

Собеседники "Страны" во власти, знакомые с ситуацией в правоохранительной сфере, также говорят, что обстановка вокруг главы СБУ действительно накаляется. Однако наши источники в Офисе президента заявляют, что Баканова увольнять пока не собираются.

Каковы шансы, что Баканов, который много лет с Зеленским рука об руку шел по жизни, потеряет свое место, разбиралась "Страна".

"Зеленский хочет сменить главного шпиона"

Тема отставки Баканова "всплывала" на протяжении последнего года обычно после каких-то скандалов, связанных с спецслужбой, и опять терялась в потоке новостей без последствий для главного СБУшника.

Однако война не только усилила эти слухи, но и придала им действительно опасный для Баканова характер.

Американское издание "Политико" опубликовало на днях статью с броским и двусмысленным заголовком "Зеленский хочет сменить главного шпиона Украины после провалов в сфере безопасности".

Автор статьи - журналист из США Кристофер Миллер, давно работающий в Украине, опирается на утверждения неназванных четырех чиновников из окружения президента и западного дипломата, курировавшего ранее реформу СБУ в Украине.

Общий посыл статьи: в ОП считают, что Баканов не прошел проверку войной и потерял доверие президента.

"Мы крайне недовольны его работой и работаем над тем, чтобы избавиться от него. Мы недовольные его управленческими навыками, потому что сейчас нужно иметь антикризисные навыки, которых, как нам кажется, у него (Баканова) нет", - заявил высокопоставленный собеседник в ОП "Политико".

Тень на Баканова также бросает бегство ряда высокопоставленных сотрудников СБУ из страны в первые дни войны и противоречивое поведения ряда руководителей на местах.

"Несколько региональных начальников СБУ вели себя очень странно. Некоторые убежали. Один парень, например, в Чернигове, сжег все здание СБУ без всякой причины: он сказал, что у него нет времени вывозить все документы", - удивляется источник журналистов на Банковой, добавляя, что, например, местное полицейское руководство важную документацию спасло.

Также именно СБУ президентский Офис винит в том, что российская армия смогли быстро захватить Херсон, перейдя так и не взорванный мост через Днепр (что было возложено на ведомство Баканова, уточняет "Политико").

"Кто-то должен за это ответить", - заявил источник издания, говоря о Баканове.

При этом в Офисе президента не хотят делать резких шагов, понимая, как будет выглядеть такого рода кадровое решение во время войны.

Сегодня Зеленский и Баканов, будучи когда-то близкими друзьями, обсуждают только рабочие вопросы, пишет издание.

К слову, большая часть ежедневных операций СБУ курируются напрямую из ОП и занятые в них сотрудники спецслужбы - на хорошем счету у президента и главы его Офиса Андрея Ермака.

Долги Баканова

Источники "Страна" во власти подтверждают в принципе, что положение Баканова сложное.

Собеседник в "правоохранительном" комитете Рады добавляет, что идея сменить главу СБУ обсуждается "уже года полтора". Другой депутат из того же комитета, комментируя публикацию "Политико", говорит, что "определенная доля правда в ней есть".

"Снимать его будут, насколько я слышал, в начале июля", - говорит источник. Напомним, главу СБУ снимает и назначает своим указом президент.

Другой нардеп из того же комитета, однако, склонен считать, что отставки не будет, так как "здравый смысл победит".

"Во время войны менять руководителя такой структуры неуместно. Можно найти другие механизмы для укрепления спецслужбы. Даже если к такому решению (отставке - Ред.) подталкивают наши западные партнеры, это нужно пресекать", - настаивает собеседник, полагая, что появление публикации в западных СМИ может свидетельствовать о том, что Зеленскому навязывают решение уволить Баранова, а не о том, что такое желание есть у президента.

Впрочем, наш источник, близкий к Офису президента подтверждает, что вопросы по поводу Баканова есть и они серьезные.

"Звучат на его счет разные вопросы: например, где был глава СБУ 24 февраля (хотя слухи, что он покинул страну - Ред.) или почему погиб член переговорной группы с Россией Денис Киреев (по распространенной версии его убили сотрудники СБУ, которые засекли его контакты с россиянами, а потом оказалось, что эти контакты были санкционированы руководством страны, а ГРУ заявила, что Киреев это их сотрудник, который погиб при исполнении задания - Ред.)? Хорошо бы услышать ответы", - говорит источник, вхожий на Банковую.

При этом он уточняет, что Баканов все же приходит на заседания "ситуативной комнаты".

Также вряд ли добавило Баранову очков в глазах президента скандальная история с генералом СБУ Андреем Наумовым. Это бывший начальник Главного управления внутренней безопасности СБУ, который еще год назад считался самым влиятельным человеком в окружении Баканова, решая очень широкий круг вопросов. После ряда скандалов, связанных с обвинением в крышевании контрабанды, его уволили летом 2021 года. А уже после начала войны выяснилось, что он за считанные часы до ее начала выехал из Украины. А в конце марта стало известно, что против Наумова открыто дело о госизмене.

А в июне Наумова задержали в Сербии при попытке перевезти через границу крупную сумму денег.

И уже выражаются опасения, что сербы могут передать Наумова россиянам. И те получат огромный объем компромата на Баканова, а возможно и не только на него.

Кандидаты на замену

Как обычно бывает в Украине, при появлении информации о возможной смене какого-то высокого начальника сразу начинаются появляются кандидаты на замену.

В украинской прессе одно время мелькала фамилия первого заместителя Баканова Василия Малюка. Он поднялся по служебной лестнице, работая на ниве борьбы с коррупцией и организованной преступностью, что, кстати, на Западе считается не профилем спецслужб.

На нынешний пост, совмещенный с руководством Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью в главке СБУ, Малюк был назначен в марте 2020-го.

В биографической справке на сайте СБУ говорится, что он участник боевых действий в ходе Антитеррористической операции на Донбассе, имеет наградное оружие. Указом президента от 25 марта 2022 года Малюку присвоено воинское звание - бригадный генерал.

По данным "Страны", в числе кандидатов, рассматриваемых на главу СБУ - начальник Житомирской областной военной администрации (ОВА) (а до этого облгосадминистрации) Виталий Бунечко.

Несмотря на нынешнюю должность, он связан со спецслужбой, куда пришел работать еще до поступления в Академию СБУ на специальность "Правоведение" в 1997-м. Год прослужил на Донбассе. В 2019-м был назначен президентом Зеленским председателем Житомирской ОГА, которая во время войны стала военной администрацией.

Глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко (в центре) входит в число кандидатов на место главы СБУ, фото: oda.zht.gov.ua

Собеседник в местных политических кругах характеризует Бунечко как человека, который в принципе "сумел наладить коммуникацию" с местными группами влияния, кроме главы местного облсовета Владимира Федоренко, при том что тот его бывший первый заместитель в ОГА.

В 2019 году Бунечко уже фигурировал в СМИ в числе лиц, которые могут войти в руководство СБУ после победы на выборах Владимира Зеленского. Тогда его связывали с Коломойским на том основании, что его брат-юрист защищал интересы "Укрнафты" (совладельцами которой являются компании, близкие к Коломойскому) в тяжбах с НАБУ. Впрочем, насколько Бунечко и тогда, и на данный момент можно считать "человеком Коломойского" достоверно неизвестно.

Источник, вхожий на Банковую, на вопрос об указанных кандидатурах говорит, что, по его мнению, в спецслужбе "обрадуются любому человеку на руководителя, кто имеет опыт войны на Донбассе".

Как же в итоге поступит Зеленский? Политолог Андрей Золотарев полагает, что президент все же решит снять Баканова. И тот, судя по всему, это понимает.

"Думаю, озвученное на следующий день после выхода публикации "Политико" заявление о раскрытии пророссийской агентурной сети, "завязанной" на нардепе Деркаче (внефракционный народный депутат Андрей Деркач — Ред.) - это попытка Баканова защититься от отставки и фактическое признание, что такой вариант рассматривается", - комментирует Золотарев.

Но статья в "Политико", по его мнению, это еще и сигнал об отношении Запада и конкретно США к Баканову и ситуации в СБУ.

"Что не могут сказать официальные лица, выскакивает, например, в "Политико". Вряд ли американцы в восторге от того, что одного из бывших ключевых людей в СБУ при Баканове Наумова задержали в стране, которая имеет очевидные связи с Россией. Это серьезный провал, и наши партнеры это понимают лучше наших же политиков", - считает Золотарев.

Но это только при условии, что Баканова отправят в отставку. Что, как говорилось выше, далеко не факт.

Источник "Страны" в Офисе президента прямо заявил, что отставка не планируется.

"С начала года это на моей памяти четвёртое "увольнение". Баканов занимает, я это называю, "острую должность", количество желающих его отставки больше, чем количество журналистов, готовых об этом написать. Иван Геннадьевич при должности и пока никуда уходить не собирается", - сказал источник "Страны".