В ноябре глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заработал 111 521 гривну. Это четыре раза больше, чем получает президент Владимир Зеленский.

Размер зарплаты главы СБУ указан в официальном ответе спецслужбы на запрос "Украинских новостей".

"Размер выплаченного денежного обеспечения (вместе с премиями и надбавками) за ноябрь главы СБУ Ивана Баканова составил 111 521 гривну", - говорится в ответе.

При этом размер оклада Баканова не уточняется. Также не указывается и фактическая сумма средств, полученная главой СБУ после удержания налогов и сборов.

Ранее "Страна" сообщала, что президент Украины Владимир Зеленский, который владеет итальянской виллой, с учетом налогов заработал в октябре 28 тысяч гривен (чуть больше тысячи долларов). В то же время руководитель Офиса президента Андрей Ермак за этот месяц заработал 46,7 тысяч гривен, а пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров - в два раза больше, чем Зеленский, 58 тысяч гривен.

Также мы рассказывали, что зарплата Юрия Витренко в "Нафтогазе" уменьшилась в 960 раз. За ноябрь он получил 51,3 тысячи гривен, хотя раньше зарабатывал в этой компании без малого 50 миллионов в месяц.