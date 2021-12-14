Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан официально подтвердил, что "Слуги народа" получают зарплаты в конвертах. При этом их штрафуют за игнорирование голосований по важным для Банковой законам.

Об этом Андрей Богдан сказал во время интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

"Да, я слышал, что платят", - ответил Богдан на вопрос журналиста о выплатах зарплат в конвертах.

Ранее "Страна" и другие издания неоднократно писали, что "слугам" Банковая платит "чёрным налом" суммы от 15 до 50 тысяч долларов в месяц в зависимости от занимаемой должности.

Напомним, что журналист Дмитрий Гордон провел трехчасовое интервью с юристом, бывшим главой Офиса президента Украины Андреем Богданом, который заявил, что не видит шансов того, что глава Украины "усидит до конца срока". "Мы на пороге каких-то страшных событий, которых мы вообще не можем представить", - заявил Андрей Богдан.

Также "Страна" сообщала, что бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан считает, что введенные Советом национальной безопасности и обороны санкции - это преступление. И санкции против каналов Виктора Медведчука не являются исключением. Об этом Богдан также заявил в интервью журналисту Дмитрию Гордону.