Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявил, что в бюро находится более десяти заявлений, в которых говорится о получении нардепами зарплат в конвертах, о которых ранее сообщала "Страна".

Об этом со ссылкой на Сытника сообщает Укринформ в среду, 27 октября.

Артему Сытнику задали вопрос о том, реагирует ли НАБУ на информацию в прессе по поводу получения народными избранниками так называемых доплат в конвертах.

"Конечно, есть такие обращения. Количество заявлений - более десятка", - сказал директор НАБУ Артем Сытник.

При этом директор бюро добавил, что НАБУ реагирует на подобные заявления в соответствии с законодательством.

Ранее источник "Страны" в силовых структурах сообщил, что у НАБУ появилось сразу несколько информаторов среди депутатов от "Слуги народа", которые занимаются фиксацией выдачи "черных" зарплат. И передают материалы в НАБУ.

Напомним, "Страна" и другие СМИ уже неоднократно писали, что "слугам" Банковая платит "черным налом" суммы от 15 до 50 тысяч долларов ежемесячно в зависимости от занимаемой должности.