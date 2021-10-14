Первый заместитель главного редактора интернет-газеты "Страна.ua" Светлана Крюкова в эфире канала "Украина 24" в ток-шоу Василия Голованова задала главе фракции "Слуга народа" Давида Арахамии ряд вопросов, в частности о "зарплатах в конвертах" для народных депутатов. Однако Арахамия отрицает существование таких "выплат".

Крюкова задала Арахамии три вопроса. А именно: выросли ли депутатские зарплаты в конвертах, во сколько обошлось голосование за снятие Разумкова, а также, если информация о зарплатах в конвертах ложь, почему ни один депутат не подал иск в суд против журналистов.

"Ваши заместители, депутаты "Слуги народа", которые часто делятся с нами инсайдами, переписками в чатах партийных.... Они подтверждают нам регулярно, что действительно происходит выдача зарплат в конвертах", - сказала Крюкова.

Однако глава фракции довольно обтекаемо ответил на все вопросы, заявив, что зарплаты в конвертах не выплачиваются депутатам монобольшинства, а сам он проходил детектор лжи.

"Я публично проходил полиграф и вы это видели в прямом эфире, любой может посмотреть. Мне задавали вопросы, получал ли я доплаты, зарплаты, бонусы от олигархов. Я еще раз отрицаю, что выплачиваются зарплаты в конвертах", - сказал Арахамия.

Напомним, согласно информации "Страны" во фракции "Слуга народа" зарплаты нардепов в конвертах в феврале выросли до 15 тысяч долларов.

Также сообщалось, что в своем интервью, за несколько дней до смерти, нардеп Антон Поляков рассказал, как "слугам" платили за голосвание законопроекта об олигархах прямо в туалете Рады.

Ранее мы писали, что по данным "Страны", Офис президента поручал Арахамии покупать голоса за отставку Разумкова.