Заместитель главного редактора "Страны" Светлана Крюкова продала свою новую картину под названием "One way ticket", посвященную экстренно убегающему из Украины президенту Владимиру Зеленскому и его приближённых на американском самолёте.

Прообраз сюжета - попытка людей эвакуироваться из Афганистана во время ухода оттуда американцев.

На холсте изображены ключевые участники формирования санкционных списков СНБО, а именно: глава Офиса президента Андрей Ермак и президент Владимир Зеленский, нарисованные в образе Кейт Винсент и Леонардо ди Каприо из фильма "Титаник".

На носу самолета - глава СБУ Иван Баканов, а сбоку приклеен скотчем к борту самолета секретарь СНБО Алексей Данилов, в также заместитель главы Офиса президента и по совместительству куратор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко.

На картине изображён и главный лоббист репрессивного законопроекта о медиа, депутат фракции "Слуга народа" Никита Потураев.

Пара бегущих за самолётом - экс-президент Пётр Порошенко и один из экс-премьер-министров Арсений Яценюк, которые не успевают сесть на самолёт, но отчаянно пытаются его догнать.

При стартовой стоимости в 2200 долларов картина ушла с молотка за 4100 долларов.

Напомним, 29 августа, заместитель главного редактора "Страны" выставила на аукцион картину под названием "Бумеранг", на которой изображен президент Зеленский, читающий в тюрьме газету "Страна".

Также мы сообщали, что картину Светланы Крюковой с Чаусом за 6000$ купил Корбан, которого этот судья и отправил в тюрьму шесть лет назад.