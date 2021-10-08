Народный депутат Антон Поляков (депутатская группа "За будущее) за несколько дней до своей смерти рассказал о том, как "слугам народа" раздавали деньги за голосование за закон об олигархах.

Об этом нардеп заявил в эфире "Украина 24".

"Когда было прошлое голосование по олигархам, мой коллега после голосования заходит в туалет и когда при нем "слугам" раздают деньги, он просто побоялся. Я сказал: "Давай напишем... Но человек побоялся, понимаете?"...

При этом Поляков рассказал, что сам он в Национальном антикоррупционном бюро уже давал соответствующие показания о подкупе, но свидетель раздачи денег все-таки побоялся рассказать об увиденном.

"При нем раздавали! Так о каком вы можете демократическом парламенте говорить, если они просто-напросто все, они за конфетки работают, эти "слуги"", - заявил нардеп.

Однако конкретные фамилии "слуг", которые брали деньги, он называть отказался, потому что его коллега, который непосредственно видел раздачу денег, не согласится это подтвердить.

Напомним, утром 8 октября Антона Полякова нашли мертвым. Правоохранители открыли уголовное дело по факту смерти с пометкой "естественная смерть".

"Страна" опубликовала эксклюзивные фотографии с места инцидента.