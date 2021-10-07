Сегодня Рада отправила в отставку спикера Дмитрия Разумкова. Его место скорее всего займет другой "слуга народа" Руслан Стефанчук.

Разумков за последний год не поддержал многие скандальные инициативы Банковой - например, о беспредельных санкциях против жителей Украины, оппозиционных политиков и СМИ (в том числе и "Страны"). И ввиду этого Банковая не без труда собрала голоса против спикера.

Собственная фракция при рассмотрении этого вопроса устроила Разумкову настоящее судилище. При этом оппозиционные депутаты благодарили его за объективность и говорили, что увидятся с ним в следующем созыве парламента - намекая на большое политическое будущее спикера.

Впрочем, его будущее - это пока вопрос туманный, хотя Разумков уже делает намеки, что может пойти в президенты.

Пока же "Страна" вспоминает, чем бывший спикер запомнился в стенах Рады.

Как попал в "слуги народа"

Дмитрий Разумков являлся фронтменом команды Зеленского еще с зимы 2019 года. Во время предвыборной кампании он был главным политическим советником штаба.

И в мае именно Разумков стал главой партии "Слуга народа", которую и повел на выборы в парламент, где партия получила монобольшинство.

Путь его к Зеленскому начинался из других политических сфер.

До 2010 года Разумков состоял в Партии регионов, где входил в молодежную организацию. Затем работал в коммерческом секторе и занимался политическим консалтингом, сотрудничая, в частности, с командой тогдашнего первого вице-премьера Сергея Тигипко.

Дмитрий - сын известного политика и эксперта Александра Разумкова. Чем и объясняется его быстрая политическая карьера в столь молодом возрасте (на момент работы в "Регионах" Разумкову было чуть больше 20 лет).

Уход из Партии регионов Разумков объяснял тем, что "разочаровался". И говорил, что позже поддержал Евромайдан, потому что начали "происходить вещи, которых не должно быть в европейском государстве".

До 2019 года Дмитрий возглавлял компанию Ukrainian Politconsulting Group - то есть был политтехнологом. В таком качестве он примкнул и к Зеленскому.

Разумков после Зе был вторым лицом его предвыборной кампании. И по сути - голосом Зеленского. В отличие от будущего президента и остальных его соратников, он мог профессионально говорить на политические темы и формулировать цели всей команды.

Что было особенно важно - Дмитрий не входил в когорту "соросят", "квартальных" или людей Коломойского, которые составляли три основных группы в окружении Зеленского. И в этом смысле мимо него проходила критика оппонентов "зеленых" с разных сторон.

В силу тех же причин он мог демонстративно говорить по-русски на эфирах - и делал это до избрания депутатом и спикером. Правда, объяснял это Разумков по-гибридному - "российской агрессией".

"Пока я не занимаю государственных должностей, пока у нас продолжается российская агрессия, и пока у российского государства есть желание "защищать" русскоязычное население, во время эфиров я использую исключительно русский язык. Потому что считаю, что не надо приезжать на танках, приходить с пулеметами, автоматами и "зелеными человечками" и защищать меня как русскоязычное население", - заявлял он.

Во время предвыборных кампаний он также предлагал не запрещать в Украине советские фильмы, поскольку "мы на них выросли". При этом он поддерживал запрет на фильмы, позитивно изображающие российскую армию. И не дал четкого ответа на вопрос, нужно ли запрещать российским артистам гастроли в Украине.

В общем, Разумков тогда придерживался двойственной позиции - с одной стороны говорил вещи, далекие от националистической повестки. С другой - от ключевых вещей, сделанных властью Порошенко, отступать не предлагал.

Тем не менее, кредит доверия Зеленскому был тогда так высок, что на это мало кто обратил внимание. И возглавляемые Разумковым "слуги" с триумфом зашли в Раду.

Чем Разумков запомнился в Раде

Парламентскую карьеру Разумкова можно разделить на две условные части - до и после "опалы" у Зеленского.

До того, как Дмитрий открыто начал идти вразрез с линией Банковой, он принимал участие в работе "бешеного принтера" - то есть турбо-режима, в котором "слуги народа" принимали разнообразные законопроекты.

Впрочем, это еще осенью 2019 года не уберегло Разумкова от конфликтов с первым главой ОП Богданом, который критиковал спикера за то, что тот "тормозил турборежим". Спикер же отвечал, что идет по процедуре.

Те же претензии к нему возникали во время голосования за спорный закон о продаже сельхозземель. Его критиковало руководство фракции за то, что спикер действует по регламенту и рассматривает каждую правку.

При этом Разумков старался хотя бы выглядеть как равноудаленный от всех политик. Поэтому к ноябрю 2020 года выяснилась малоприятная для Банковой вещь: по рейтингам доверия спикер оказался выше президента.

Зеленский к тому времени уже начал основательно проседать в своей популярности - основных своих обещаний он не исполнил, а к Разумкову, который вел себя в целом адекватнее, таких претензий не было. После этого начали говорить, что в случае развала монобольшинства инициативу может перехватить у Зеленского именно Разумков. И увести за собой часть депутатов.

СМИ сообщали, что конфликт между президентом и спикером начался уже через полгода после избрания новой Рады. Тогда политики якобы имели тяжелый разговор на Банковой. Разумков требовал более жесткой реакции партии на многочисленные "зашквары" "слуг народа". На что ему якобы ответили: не нравится - иди в отставку. Разумков же парировал - ставьте вопрос на голосование.

Правда, спикер отрицал, что между ним и президентом пробежала черная кошка. Но уже в начале 2021 года их конфликт приобрел открытую форму. В феврале Разумков не поддержал санкций СНБО против нардепа Тараса Козака и закрытия его телеканалов - 112, NewsOne и ZiK.

Не голосовал спикер и за следующие санкции, которые касались граждан Украины, чья вина не доказана судом, а также медиа (в том числе Разумков не поддержал санкции СНБО против "Страны").

То есть Разумков не поддержал разворот к укреплению личной власти Зеленского путем внесудебных расправ. С тех пор наиболее скандальные инициативы президента он тоже так или иначе торпедировал. В частности - закон об олигархах.

Что и привело по итогу к его отставке.

Последней каплей было то, что был намерен отправить на подпись президенту закон об олигархах в том виде, в котором за него проголосовала Рада - с двумя взаимоисключающими правками о том, кто определяет статус олигарха. В таком случае Зеленскому бы пришлось его вотировать и возвращать в Раду, что сильно затянуло бы с его вступлением в силу.

"Слуги" же хотят отдать на подпись закон в нужной себе редакции, не обратив внимание на проголосованную Радой правку. Разумков уже заявил, что в таком виде документ не подпишет, потому что это подлог и фальсификация.

Кроме того, "слуги" и сам президент обвиняли Разумкова в том, что он де-факто отдалился от их команды и уже ведет свою политическую игру, пытаясь создать свой собственный политический проект. О последнем слухи ходят весьма упорные. Которые Разумков начал косвенно подтверждать лишь буквально накануне отставки.

Его противники из числа депутатов и экспертов лояльных Зеленскому утверждают, что этот проект будет поддерживать Ринат Ахметов. Но сам Разумков связи с какими-либо олигархами отрицает.

Какие идеологические позиции у Разумкова?

При этом нельзя сказать, что Дмитрий Разумков идеологически чем-то сильно отличается от президента, с которым он вступил в конфликт. Несмотря на различие в методах работы - у Зеленского обозначились явственные диктаторские замашки, а Разумков более демократичен - взгляды бывшего спикера примерно те же самые.

Мы уже цитировали его позицию о том, что на русском языке он говорит не потому, что в Украине миллионы людей русскоязычные, а в пику России.

В Раде Разумков придерживался всех основных антироссийских нарративов - например, он выступал против возвращения делегации Москвы в ПАСЕ.

По Донбассу Дмитрий говорил примерно то же, что транслирует Банковая. Например, утверждал, что для выборов на неподконтрольных территориях не нужно принимать отдельных законов, как того требуют Минские соглашения - достаточно и уже существующего закона о выборах.

Также он говорил, что нужно переписать закон об особом статусе региона и учесть в нем все "красные линии", которые в то время провозглашали националисты. Разумков призывал, кроме прочего, не исполнять норму "Минска-2" о границе:

"Когда у нас будет контроль над границей, когда ОБСЕ признает эти выборы, именно тогда начнет работать так называемый новый закон об особом статусе Донбасса", - заявлял он осенью 2019 года.

Впрочем, в мае 2020 года он заявил в одном из интервью, что нужно менять закон о языке - чтобы он учитывал потребности всех украинцев.

"Эта проблема действительно есть, и на сегодня мы ее не урегулировали. Очень много людей у ​​нас в стране говорят на разных языках, и интересы всех должны быть учтены", - заявлял Разумков. После чего его стали критиковать националисты.

Отметим, что в тот период руководство "слуг" призывало поставить в повестку законопроекты Максима Бужанского об отсрочке украинизации русских школ. Например, это предлагал глава партии Александр Корниенко. Связано это было с приближением местных выборов, на которых "слуги" планировали побороться за юго-восточный электорат.

Однако после возмущений мовных активистов, идею задвинули - и дальше комитета она не пошла. Поэтому не исключено, что Разумков говорил это в рамках общей политики партии. Тем более, что потом к этим планам никто не возвращался.

К слову, в том же месяце (май 2020) спикер проголосовал "за" принятие постановления Рады, которое уравнивало СССР и нацистскую Германию в вине за развязывание Второй мировой войны, а также критиковало современную Россию (в целом Рада тогда эту "постанову" не поддержала).

То есть понятно, что плюс-минус Дмитрий Разумков придерживается позиций, близких к майдановскому лагерю, хотя и в умеренном их варианте. При этом стараясь тщательно обходить все "острые углы" и давать максимально обтекаемые ответы по любым дискуссионным вопросам.

С другой стороны, политика украинской власти, определяется не столько идеологическими убеждениями ее носителей, сколько объективными обстоятельствами. В первую очередь - геополитической и экономической зависимостью Украины от разных внешних факторов. И если внешний баланс сил изменится, то, не исключено, что и после следующей смены власти, поменяется и вектор движения государства.

Правда, пока непонятно - какую позицию к тому времени будет занимать в украинской политике Разумков. Несмотря на намеки на большие амбиции пока у него есть более актуальные задачи. Например, ходят слухи, что на Банковой уже поставили задачу лишить его мандата депутата.