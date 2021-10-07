Сегодня, 7 октября, Верховная Рада сделает попытку снять с поста спикера Дмитрия Разумкова.

Такой пункт внесли в повестку парламента несколько дней назад. Вести заседание будет глава налогового комитета Данил Гетманцев. Кандидат на спикерство, если Разумкова сумеют убрать - его первый зам Руслан Стефанчук.

Снятие спикера проходит с нарушением регламента: за два дня до голосования депутатам должны были раздать отчет главы парламента и Счетной палаты по использованию бюджета Верховной Рады. Ничего этого не было сделано.

То есть у Зеленского очень торопятся убрать Разумкова с поста - причины спешки мы детально расписывали здесь.

Пока можно предположить, что против спикера будет голосовать порядка 200 "слуг народа" и депутатские группы, близкие к Игорю Коломойскому. По крайней мере, именно такой расклад показало голосование за его отстранение от ведения заседаний в понедельник.

Кто еще присоединится к этой команде - покажет сегодняшний день. Не исключено, что поддержит отставку часть "Голоса", которая недавно начала сотрудничать с Офисом президента. Также добрать голосов могут из "Батькивщины".

При этом на Западе некоторые влиятельные эксперты, близкие к Демпартии США, высказались против отставки Разумкова. И обвинили Зеленского в узурпации власти.

"Страна" следит за событиями в Раде в этом обновляемом материале.

Прямая трансляция из парламента

Текстовая трансляция

11:31 В "Евросолидарности" дали понять, что не поддержат отставку спикера. Нардеп Ирина Геращенко назвала "слуг народа" шакалами Табаки, а Зеленского - Шер-Ханом с Банковой.

11:27 Сергей Рахманин из "Голоса" поблагодарил Разумкова за то, что тот попытался оставить парламент независимым органом власти.

11:24 "Слуги народа" обвинили Разумкова в том, что он делал "зеленую улицу" для оппозиционных фракций.

11:20 Депутат Бакунец из "Доверия" дал понять, что его группа поддержит отставку. Призывает быстрее пройти этот политический кризис и заняться более насущными проблемами.

11:19 Полное видео выступления Разумкова в Раде.

11:16 Юрий Бойко из "Оппозиционной платформы" говорит, что его фракция не будет голосовать за отставку Разумкова.

Бойко говорит, что ему нынешняя ситуация напоминает 30-е года, когда повсюду искали "шпионов" и "врагов народа". "Дмитрий Александрович, от имени нашей фракции благодарю вас... До встречи в следующем парламенте".

11:15 Соболев из "Батькивщины" говорит, что "снятие главы Верховной Рады - финальная точка перед стартом предвыборой кампании". "Мы вас в следующем парламенте не увидим, "слуги народа". Дмитрий Александрович, до встречи в новом парламенте".

То есть "Батькивщина" видимо не будет голосовать за отставку.

11:13 Даже такие претензии звучат к Разумкову в Раде.

11:12 Спикер под аплодисменты ушел с трибуны. Начинаются выступления депутатов на тему его отставки.

11:10 Разумков ответил на претензии Корниенко, высказанные ниже. "А крепость тоже я развалил?", - процитировал он фразу из советского фильма "Кавказская пленница" (но вместо крепости там была часовня).

11:07 Нардеп Скорик спрашивает, как так быстро удалось сделать отчет Счетной палаты по работе Разумкова (он был готов вчера вечером). Намекает, что отчет делался неосновательно и только для целей снятия спикера.

Разумков ответил, что нарушение регламента сегодня "никому не интересно". Гетманцев вставил ремарку, что отчет депутаты получили вовремя (на самом деле, он должен поступить за два дня до голосования).

11:05 Гончаренко спросил у Разумкова, как он оценивает экватор власти Зеленского. Спикер ответил, что оценку даст народ на выборах. Также заявил, что не брал "конверты" от олигархов. "Если бы брал, меня бы сейчас не снимали, а закрывали".

11:02 Начались вопросы к Разумкову. Депутат Неклюдов сбивчиво спросил, почему спикер не выключал микрофон, когда в зале шли оскорбления. "Спасибо, за хорошо сформулированный вопрос", - ответил глава парламента. И сказал, что за свободу слова.

11:01 Говорит, что дело идет к утрате парламентаризма в стране. "Всегда тяжело подниматься и идти против системы", - заявил Разумков. "Мы когда шли к власти, говорили, что мы должны стать политиками, но остаться людьми. Давайте выполним хотя бы это обещание".

11:00 "Принцип, что офшоры для власти - позор, стал принципом, что у каждого они есть", - потроллил Разумков Зеленского.

10:58 Говорит, что старался делать так, чтобы хотя бы часть обещаний была исполнена. "Но принцип демократии, с которым мы шли, стал принципом власти большинства".

10:56 Разумков начал выступление. Зачитывает предвыборную программу Зеленского, когда тот избирался президентом - где тот писал, что хочет слышать выстрелы только свадебных салютов.

"Это наша с вами программа 2019 года. Красивые принципы, в которые поверили все", - говорит спикер.

10:55 Выяснилось, что у Гетьманцева тоже конфликт интересов по голосованию за отставку Разумкова - его помощником работает жена Стефанчука, которого будут избирать спикером вместо Разумкова.

Но Гетьманцев этот вопрос проигнорировал и сказал, что никакого конфликта нет.

10:50 Нардеп Никита Потураев обвинил Разумова в том, что он не поддерживает ПЦУ (мол, он отказался ставить на голосование проект постановления о поддержке прихода в Крыму). И предположил, что делает он это с расчетом на юго-восточный электорат.

10:47 "Красной линией" для Корниенко стала позиция Разумкова по закону об олигархах (спикер отправил его в Венецианскую комиссию и выступал против усиления роли СНБО).

10:47 На словах Корниенко "у нас судебная власть независимая" в зале послышался смех.

10:45 Выступает Сергей Соболев от "Батькивщины". Говорит, что "слуги" хотят повесить всех собак на Разумкова, хотя сами голосовали за его предложения.

10:44 Корниенко заявил, что доверия к Разумкову нет и попросил его пересесть в зал. Разумков остался на своем месте.

10:42 Глава "Слуги народа" обвинил Разумкова в том, что тот не позволил Зеленскому быстро вернуть уголовную ответственность за незаконное декларирование.

10:40 Корниенко начал задавать Разумкову "коварные" вопросы. Является ли врагом Украины Виктор Медведчук? Враждебно ли настроены к Украине каналы 112 и сайт "Страны"? Если да, то почему он не поддерживал санкции против перечисленных людей и СМИ?

В общем, Разумкову шьют "руку Кремля".

10:39 Корниенко обвинил Разумкова в том, что его поддерживают "пророссийские" и "проевропейские" СМИ.

10:34 Слово дали главе "Слуги народа" Александру Корниенко. Он обвиняет Разумкова в "политическом лукавстве" и "политическом двурушничестве". Говорит, что парламент при нем стал похож на времена Владимира Литвина.

"Дмитрий Александрович, на наш взгляд, отступил от наших принципов", - говорит Корниенко. Он стал перечислять грехи Разумкова в Раде: неназначение главы аппарата Рады, открытие кулуаров для СМИ и другие.

10:33 Голосуют за порядок рассмотрения вопроса по снятию Разумкова. За - 259 депутатов.

10:29 Данил Гетманцев занял место Стефанчука в президиуме Рады. Рассмотрение вопроса Разумкова начинается.

10:20 Железняк в своем телеграм-канале сообщил, что назначение нового Спикера (Стефанчука) и первого вице-спикера (Корниенко) тоже будет сегодня.

10:18 Нардеп Ярослав Железняк заявил, что депутатам только сегодня в 10:08 утра раздали отчет спикера парламента. Что противоречит регламенту: это нужно делать за два дня до голосования.