На Западе начали критиковать президента Украины Владимира Зеленского за попытки снять Дмитрия Разумкова с поста главы парламента.

Напомним, что 5 октября, спикера на два дня отстранили от заседаний Рады. Это вызвало негативную реакцию Мелинды Харинг, замдиректора Atlantic Council - близкого к Демократической партии США аналитического центра.

Она заявила, что подготовка к увольнению спикера, которую ведут "слуги народа", может усилить власть Зеленского.

"Увольнение спикера украинского парламента имеет большое значение, ведь он настаивает на том, чтобы парламент следовал процедурным правилам и мог сказать "нет" Зеленскому. Если они смогут его уволить, это еще один признак консолидации власти Зе", - заявила Харинг.

Ей вторит депутат Европарламента Виола фон Крамон: ее также отстранение Разумкова "очень беспокоит, особенно учитывая возможные нарушения процедуры".

Интересно, что Крамон - представительница немецких "зеленых", которые еще недавно поддерживали Зеленского и предлагали продать Украине оружие.

"В общем, после Pandora Papers инициативы Зеленского по укреплению свой власти начинают резко критиковать на Западе", - пишет телеграм-канал "Политика Страны".

Напомним, Разумков не собирается оспаривать в суде свое отстранение.

Также сообщалось, что Рада проголосовала за включение в повестку дня вопроса об отставке Разумкова на 7 октября.