Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что его отстранили от ведения заседаний с нарушением регламента, но не собирается оспаривать это в суде и считает, что время все расставит на свои места. Об этом он заявил во время брифинга во вторник, 5 октября.

"Это было незаконно, но я не буду об этом кричать, чтобы никто не думал, что я держусь за должность. Те кто проводили это голосование знают, что это было незаконно, но что им объяснять...

Подавать в суд на незаконное решение я не буду, чтобы потом никто не ходил и не рассказывал, что я держусь за должность. Поверьте, если бы я хотел, то я бы удержался на должности спикера парламента, я знаю как это сделать, но не буду", - заявил Разумков.

По его словам, он не обсуждал свою отставку с президентов Владимиром Зеленским.

"Но вы все вчера видели, что глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия ходил в Офис президента. Думаю, президент все знает", - добавил Разумков.

Напомним, Рада рассмотрела отстранение Разумкова по ускоренной процедуре и назначила голосование на 7 октября.

Утром 5 октября мы сообщали, что в распоряжении "Страны" оказались подписные листы за отставку спикера Рады Разумкова. 175 народных избранников оставили свои подписи в них.

Кроме того, мы писали, что в "Слуге народа" заявили, что в случае отставки председателя Рады Дмитрия Разумкова, его место может занять Руслан Стефанчук.

Между тем, по данным близкого к Банковой источника, в будущем спикером Рады может стать глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко.